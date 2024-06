La principessa Kate sta meglio, domani parteciperà ad un evento. “Faccio la chemioterapia, ci sono giorni brutti e belli”

AgenPress – La Principessa del Galles ha detto che sta facendo “buoni progressi” ma che “non è ancora fuori pericolo” poiché ha annunciato che intende partecipare al Trooping the Colour sabato, che sarebbe la prima volta che viene vista in pubblico da quando è nata. è stata annunciata la diagnosi di cancro .

Condividendo che ha “giorni buoni e giorni brutti”, ha anche rivelato che il suo trattamento sarebbe continuato “ancora per qualche mese”.

In un messaggio pubblicato sugli account dei social media della coppia, insieme a una sua nuova fotografia scattata a Windsor questa settimana, ha detto che lei e il Principe di Galles sono rimasti “sbalorditi” dai gentili messaggi di sostegno.

“Sto facendo buoni progressi, ma come è noto a chiunque sono sottoposta alla chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni brutti. In quei brutti giorni ti senti debole, stanco e devi arrenderti al riposo del tuo corpo. Ma nei giorni belli, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al massimo il fatto di sentirti bene.

“Il mio trattamento è in corso e durerà ancora qualche mese. Nei giorni in cui mi sento abbastanza bene, è una gioia impegnarmi nella vita scolastica, dedicare del tempo personale alle cose che mi danno energia e positività, oltre a iniziare a fare un po’ di lavoro da casa”.

La principessa ha aggiunto: “Non vedo l’ora di partecipare alla parata del compleanno del re questo fine settimana con la mia famiglia e spero di partecipare ad alcuni impegni pubblici durante l’estate, ma so anche che non sono ancora fuori dai guai.

“Sto imparando ad essere paziente, soprattutto con l’incertezza. Prendendo ogni giorno come viene, ascoltando il mio corpo e permettendomi di prendermi questo tempo tanto necessario per guarire. Grazie mille per la vostra continua comprensione e a tutti voi che avete condiviso così coraggiosamente le vostre storie con me”.

Kate dovrebbe assistere alla parata dall’ufficio del Maggiore Generale con la sua famiglia e dovrebbe apparire sul balcone di Buckingham Palace, anche se i piani potrebbero essere modificati con breve preavviso a seconda di come si sente. Downing Street e il Cabinet Office sono stati informati della sua decisione di partecipare.

Un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato che “Sua Maestà è felice che la principessa possa partecipare agli eventi di domani e non vede l’ora di vedere tutti gli elementi della giornata”.

La principessa ha annunciato a marzo che si stava sottoponendo a un corso di chemioterapia preventiva, che sta ancora seguendo, e che la sua presenza alla truppa non rappresenterebbe un ritorno a un programma completo di impegni pubblici. Non parteciperà all’Ordine della Giarrettiera o all’Ascot Reale la prossima settimana.

Potrebbe decidere di partecipare ad alcuni eventi nel corso dell’estate, come e quando si sentirà in grado di farlo, con il supporto e la guida del suo team medico, ma si dice che dia priorità alla sua guarigione. Non sono state prese decisioni su impegni specifici nei prossimi mesi.

Si dice che Kate abbia iniziato a lavorare un po’ da casa e sia lei che il suo team medico hanno chiarito che continuare la sua vita normale e fare alcune delle cose che le piacciono saranno parte integrante della sua guarigione, resta inteso.

Oltre ai briefing del suo team al Kensington Palace, alla Royal Foundation e al Centre for Early Childhood, si dice che abbia iniziato a intraprendere alcuni incontri relativi al suo lavoro e ai suoi progetti.

Un portavoce di Kensington Palace ha detto della sua partecipazione all’evento di questo fine settimana: “Come ha detto, sta facendo buoni progressi e non vede l’ora di unirsi alla famiglia”.

Riguardo al suo trattamento, il portavoce ha detto: “Come ha detto nel suo messaggio, e come saprà chiunque stia ricevendo la chemioterapia, ha giorni buoni e giorni brutti”.

Del principe William , il portavoce ha aggiunto: “Il principe è lieto di vedere la principessa iniziare a impegnarsi nel lavoro e nei progetti che sono importanti per lei. Continuerà a concentrare il suo tempo sul sostegno della moglie e dei figli, pur continuando a svolgere i suoi doveri pubblici”.

Gli assistenti non fissano un periodo di tempo in cui sarà in grado di riprendere le piene funzioni pubbliche, sottolineando che è importante che le sia concesso il tempo per guarire e costruire le sue forze. Si dice che le speculazioni sulle sue condizioni siano state estremamente inutili e abbiano esercitato ulteriore pressione su di lei e sulla sua famiglia.