AgenPress. La richiesta di scarcerazione era stata depositata dal suo avvocato ungherese subito dopo la sua elezione come eurodeputata con Alleanza Verdi e Sinistra.

Ilaria Salis molto probabilmente rientrerà in Italia entro lunedì 17 giugno giorno del suo compleanno. La sua famiglia aveva già comprato i biglietti per raggiungerla a Budapest per festeggiare il suo 40esimo compleanno.