G7. Zelensky replica a Putin. “E’ come Hitler, non ci si può fidare. Oggi parla di 4 regioni, ieri di Crimea e Donbass”

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto le condizioni del dittatore russo Vladimir Putin per i colloqui di pace, paragonandole all’invasione della Cecoslovacchia da parte di Adolf Hitler nel 1938-1939.

Putin aveva affermato che, come condizione per i negoziati di pace, le truppe ucraine dovevano lasciare le regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Lui ha aggiunto che l’Ucraina deve riconoscere l’annessione illegale delle regioni da parte della Russia e abbandonare ogni ambizione di aderire alla NATO.

Gli oblast di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia sono parzialmente controllati dalle truppe russe. La Russia afferma di aver annesso l’intero territorio di quelle regioni nonostante non controlli due capitali regionali: Kherson e Zaporizhzhia.

Parlando al vertice del G7 del 14 giugno, Zelensky ha affermato che “questi messaggi sono ultimatum e non sono diversi da qualsiasi altro ultimatum lanciato in passato”.

“Quello che sta facendo è una rinascita del nazismo. Vuole che rinunciamo ai nostri territori occupati, ma vuole anche i nostri territori non occupati. Lui non intende fermarsi e non ci sarà alcun conflitto congelato.”

Volodymyr Zelensky respinge la proposta di Vladimir Putin per la pace sostenendo che “non ci si può fidare”. “È la stessa cosa che faceva Hitler, quando diceva ‘datemi una parte di Cecoslovacchia nel 1938 e finisce qui'”. “Ma no, sono bugie, bugie storiche. Dopo c’è stata la Polonia, poi l’occupazione di tutta l’Europa. Ecco perché non dobbiamo fidarci di questi messaggi, perché Putin fa lo stesso percorso. Oggi parla di 4 regioni, prima parlava di Crimea e Donbass”. “A lui non importa nulla di quello che accade alle persone, è questa la faccia nuova del nazismo”.

Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dello staff di Zelensky, ha affermato in un post su X che la proposta è “altamente offensiva per il diritto internazionale e parla in modo eloquente dell’incapacità dell’attuale leadership russa di valutare adeguatamente la realtà”.

Ha aggiunto che le richieste equivalgono effettivamente a “dateci i vostri territori… rinunciate alla vostra sovranità… lasciatevi non protetti”.

“È tutta una finzione”, ha aggiunto. Putin ha dichiarato l’ annessione illegale degli oblast di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia nel settembre 2022. Mosca controlla anche tutta la penisola di Crimea dell’Ucraina.

Una controffensiva ucraina poche settimane dopo ha liberato vaste aree del territorio rivendicato dalla Russia. Dal 3 maggio la Russia controllava circa il 18% del territorio ucraino .

“Non appena a Kiev dichiareranno di essere pronti per tale decisione e inizieranno un vero e proprio ritiro delle truppe da queste regioni, e annunceranno anche ufficialmente l’abbandono dei loro piani di adesione alla NATO, da parte nostra, immediatamente, letteralmente allo stesso tempo minuto, seguirà l’ordine di cessare il fuoco e avviare i negoziati”, ha detto Putin presentando le sue richieste di cessate il fuoco.

“Ripeto, lo faremo immediatamente. Naturalmente, garantiremo allo stesso tempo il ritiro sicuro e senza ostacoli delle unità e formazioni ucraine”.

L’Ucraina ha insistito sul fatto che il ritiro completo delle truppe russe da tutto il territorio ucraino è necessario per l’inizio dei negoziati di pace.