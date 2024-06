Duplice evasione di due detenuti magrebini dall’Istituto Penale per Minorenni di Milano “Cesare Beccaria”

AgenPress. “In data odierna, successivamente alla visita sui luoghi del lavoro, effettuata con il Presidente USPP Dr. Giuseppe Moretti, in unione al Segretario Regionale Aggiunto Enzo Tinnirello ed al Segretario Locale Giovanni Giuliani, abbiamo appreso della duplice evasione posta in essere da due ristretti di origine nord africana.

Le modalità dei fatti sono ancora in corso di accertamento, ma é chiaro che l’episodio non fa che confermare l’esistenza di gravi limiti strutturali di sicurezza, i quali sono emersi durante la nostra visita e che saranno oggetto di apposita segnalazione ai vertici del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.”

Questo il commento di Umberto Di Stefano, Commissario Straordinario USPP Lombardia, il quale aggiunge: ” A nome della Segreteria Regionale USPP, esprimo la totale vicinanza ai Poliziotti Penitenziari in servizio presso l’I.P.M. di Milano, con l’auspicio che la struttura venga messa in breve tempo in sicurezza, ripristinando delle condizioni di lavoro degne di un Paese civile.”