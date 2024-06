Castellone (M5S): “La coraggiosa inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale ha raccontato una delle pagine più inquietanti della nostra storia attuale”

AgenPress. “La coraggiosa inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale ha raccontato una delle pagine più inquietanti della nostra storia attuale – lo scrive in una nota Facebook la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone – .

Vedere i giovani del partito di Governo inneggiare al fascismo e al nazismo, e incitare all’odio, al razzismo e alla violenza è veramente raccapricciante. Inoltre, dalle parole della coordinatrice di “Casa Italia”, sembra emergere un collegamento tra i fondi del servizio civile e le attività di propaganda politica di Fratelli d’Italia.

Data la gravità dei fatti raccontati, abbiamo presentato, come Movimento 5 Stelle, un’interrogazione al Governo per fare luce su questo ennesimo scandalo che colpisce la maggioranza, chiarire come vengono utilizzati i soldi pubblici destinati al servizio civile, accertare eventuali responsabilità e prendere le distanze da questi atteggiamenti reazionari. L’Italia è un Paese antifascista e l’apologia di fascismo è un reato” – conclude.