Natalità, welfare aziendale e pari opportunità per il futuro dell’Italia

PRESENTAZIONE DELLA RICERCA “PER UNA PRIMAVERA DEMOGRAFICA”

AgenPress. Giovedì 20 giugno, dalle 14:30 alle 16:30, la Fondazione Magna Carta presenta i risultati della ricerca Per una Primavera demografica presso l’Hotel Bernini (Piazza Barberini, 34) a Roma. Quali sono i fattori che influenzano la denatalità? Come possiamo invertire la rotta dell’attuale inverno demografico e quale può essere il ruolo del welfare aziendale in questo?

La ricerca per una primavera demografica, realizzata da Fondazione Magna Carta in collaborazione con JOINTLY, WellMakers by BNP-PARIBAS, Engineering e Prysmian, vuole rispondere a queste domande. Nella prima parte della ricerca, grazie alle interviste somministrate a oltre 1.500 italiani, la ricerca indaga le motivazioni per cui si mettono al mondo sempre meno figli e quali sono i fattori, non solo economici, della difficoltà che soprattutto Millennials e Gen Z vivono nell’affrontare la scelta di diventare genitori. La seconda parte della ricerca, realizzata con il coinvolgimento di grandi realtà aziendali italiane rappresentative di oltre 30mila dipendenti, approfondisce invece il ruolo che il welfare aziendale, attraverso buone pratiche e progetti innovativi, può avere nel contenere le preoccupazioni legate alla dimensione della cura familiare, favorendo la decisione di creare una famiglia.

All’incontro parteciperanno: Lucia Albano, Sottosegretaria all’Economia e alle Finanze; Gian Carlo Blangiardo, già Presidente Istat; Guido Castelli, Commissario straordinario Sisma 2016; Stefano Colasanti, Head of Wellmakers by Bnp Paribas; Edith Leoncavallo Bonizzoni, HR Director Italia, Prysmian; Maddalena Mendola, Group Total Rewards Director, Engineering; Anna Maria Parente, Comitato scientifico, Fondazione Magna Carta; Gaetano Quagliariello, Presidente, Fondazione Magna Carta; Walter Rizzetto, Presidente Commissione Lavoro, Camera dei Deputati, Anna Zattoni, presidente e co-founder di JOINTLY. All’evento interverrà Eugenia Roccella, Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità.