Libri. Calcio, politica e potere. Edizioni Mondo Nuovo

Come e perché i Paesi e le potenze usano il calcio per i loro interessi geopolitici

AgenPress. Calcio, politica e potere racconta il mondo del calcio e il suo rapporto con le relazioni internazionali e la politica mondiale, e come il calcio sia assurto al ruolo di attore geopolitico fondamentale. Lo si può considerare un driver della globalizzazione e le sue organizzazioni sono vere e proprie istituzioni para-diplomatiche. Come strumento di soft power, rappresenta un modo attraverso il quale gli Stati, o addirittura nazioni senza Stato, perseguano l’obiettivo di proiettare all’esterno identità, potenza, valori e ideologie, mobilitando le masse all’interno dei propri confini. Il libro analizza sia il potenziale del calcio come agente di nazionalizzazione delle masse, inquadrando lo sport come fattore genetico della Nazione, fino al suo utilizzo geopolitico contemporaneo, di proiezione delle potenze in ambito geopolitico. Lo scopo di questo libro è raccontare in modo divulgativo come e perché i Paesi e le grandi potenze usano lo sport più popolare del mondo per i loro obiettivi strategici. Seguendo il mondo del calcio, possiamo avere una chiave di lettura per analizzare il presente, per ricordare fatti storici del passato ed aver un elemento in più per orientarci nell’avvenire delle relazioni internazionali.

Un focus specifico riguarda proprio i casi che svelano questo legame, dall’Ucraina, al Qatar dalla Cina agli Usa, analizzando come le potenze principali utilizzino il pallone come soft power e strumento per promuovere le loro agende.

Autori:

Narcís Pallarès-Domènech

Nasce nel 1979 a Sant Jaume dels Domenys (Catalogna). Politologo. Analista di geopolitica e sicurezza. Laureato in Scienze politiche all’Universitat Autònoma de Barcelona. Master in Geopolitica e Master in Comunicazione e Lobbying nelle Relazioni Internazionali presso la SIOI-UNA Italy. Master di Geopolitica e Sicurezza Globale presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Guest lecturer presso la cattedra di Geografia delle Lingue dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Si occupa delle relazioni esterne e istituzionali della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia. Co-autore di un manuale di criminologia pubblicato in America latina. Collabora con diversi mezzi di comunicazione e radiofonici. È socio del Futbol Club Barcelona e appassionato di calcio internazionale.

Alessio Postiglione

Giornalista professionista e Cavaliere dell’Ordine del merito della Repubblica. Già Research assistant dell’Istituto Universitario Europeo, è direttore dell’International Master in Communications della Rome Business School, docente in comunicazione per la LUISS, la Sapienza e SIOI; ha scritto per La Repubblica, Il Mattino, l’Huffington Post, L’Espresso; ex capo redattore de L’Identità. È stato Capo ufficio stampa presso Presidenza del Consiglio, portavoce del sottosegretario alla Funzione pubblica, addetto stampa al Parlamento europeo, al Comune di Napoli e al Ministero della Cultura.

È stato relatore alle Nazioni Unite di New York, al Parlamento europeo, al Senato e alla Camera dei deputati. Ha scritto Popolo e populismo (Cairo, 2019), con il quale ha vinto il premio Milano International, Sahara, deserto di mafie e jihad (Castelvecchi, 2017), The leftist rhetoric of the right wing propaganda in L’extreme droite in Europe (Bruylant, 2016).

Vincitore della menzione speciale del Premio giornalistico e letterario Coni 2022 con Calcio e geopolitica (Edizioni Mondo Nuovo, 2021).

Valerio Mancini

Analista e politologo esperto di relazioni internazionali.

Ha lavorato per l’Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (UNICRI), l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC), l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e il MAOC-N, Centro di Analisi ed Operazioni Marittime – Narcotici.

Professore e Direttore del Centro di Ricerca della Rome Business School, dove ha introdotto, per il Master in Sport & Lifestyle Management, il corso in “Geopolitica dello sport”.

È docente presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza, l’SSML “Unicollege” (Firenze), l’Italian Design Institute – IDI (Milano) e l’SSML “Armando Curcio” (Roma). È stato visiting lecturer in numerose università in Italia e all’estero.

È Board member del Center for Leadership and Diplomacy e membro del Board editoriale della rivista scientifica The Market del Cyprus Institute of Marketing. Partecipa come speaker esperto di Sport Governance a diversi eventi in Italia e all’estero.

Autore e co-autore di articoli e pubblicazioni accademiche, ha lavorato per il quotidiano colombiano El Espectador e collabora dal 2010 con il programma radiofonico dell’Universidad Nacional de Colombia, UN Analísis.

Grande appassionato di calcio, ha vissuto per molti anni tra Europa e Sudamerica.