G7. Zelensky firma un accordo di sicurezza con il Giappone. Assistenza alla sicurezza e difesa, aiuti umanitari, cooperazione tecnica e finanziaria

AgenPress – Con il primo ministro giapponese Fumio Kishida ho appena firmato un accordo di sicurezza tra Ucraina e Giappone. Un documento unico con uno dei Paesi economicamente e tecnologicamente più avanzati al mondo. Nel 2024, il Giappone fornirà all’Ucraina 4,5 miliardi di dollari e continuerà a sostenerci per l’intero periodo di 10 anni dell’accordo. Ciò include assistenza alla sicurezza e alla difesa, aiuti umanitari, cooperazione tecnica e finanziaria, nonché sforzi congiunti sulla formula della pace.

Lo ha annunciato il leader ucraino sulla piattaforma social X. “Inoltre, l’accordo implica sanzioni contro l’aggressore e sforzi per ritenere l’aggressore responsabile. Apprezziamo molto anche che il Giappone coopererà con l’Ucraina nella ricostruzione e nella ripresa. Per il Giappone questo tipo di accordo e questo livello di sostegno rappresentano una svolta. Lo vediamo e ringraziamo il Giappone per la sua incrollabile solidarietà con il nostro Paese e il nostro popolo, nonché per la sua dedizione alla protezione della vita e del diritto internazionale”.

L’Ucraina ha già firmato 15 accordi bilaterali di sicurezza. Gli accordi sono stati firmati per adempiere alle disposizioni della Dichiarazione congiunta di sostegno del G7 all’Ucraina, approvata a Vilnius il 12 luglio 2023.

Accordo sul sostegno all’Ucraina e sulla cooperazione tra l’Ucraina e il governo del Giappone

Preambolo

L’Ucraina e il governo del Giappone (di seguito indicati individualmente come “Partecipante” e collettivamente come “Partecipanti”),

Ricordando la Dichiarazione congiunta di sostegno all’Ucraina (Dichiarazione congiunta del G7) adottata dal Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy e dai leader del G7 il 12 luglio 2023 a margine del vertice della NATO a Vilnius;

Essere incrollabili nel sostenere l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina all’interno dei suoi confini, compreso il mare territoriale, riconosciuti a livello internazionale dal 1991;

Esprimendo ferma condanna e opposizione, nei termini più forti possibili, contro l’aggressione in corso da parte della Russia, che viola chiaramente la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina e costituisce una grave violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite (ONU), in particolare il divieto dell’uso della forza;

Riconoscendo che gli Stati membri delle Nazioni Unite devono cooperare tra loro per mantenere la pace e la sicurezza;

Riconoscendo che i partecipanti sono i partner globali speciali, come affermato nella Dichiarazione congiunta sul partenariato globale speciale tra Ucraina e Giappone rilasciata il 21 marzo 2023, che condividono principi fondamentali come la libertà, la democrazia e lo stato di diritto, che hanno un enorme potenziale in la loro ulteriore cooperazione bilaterale;

Determinati a raggiungere al più presto una pace globale, giusta e duratura in Ucraina, basata sui principi della Formula di Pace Ucraina in linea con il diritto internazionale, ad opporsi fermamente a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo con la forza o la coercizione, e a sostenere e rafforzare l’ordine internazionale libero e aperto basato sullo stato di diritto nella convinzione che la sicurezza nelle regioni euro-atlantiche e indo-pacifiche sia inseparabile; E

Riconoscendo e sostenendo le aspirazioni euro-atlantiche dell’Ucraina;

Hanno deciso congiuntamente di rafforzare la cooperazione bilaterale a lungo termine nonché gli impegni e gli accordi in settori quali la sicurezza e la difesa, il sostegno umanitario, la ripresa e la ricostruzione, perseguendo le misure di cui al presente Accordo.

I. Scopo

Lo scopo di questo accordo è quello di chiarire le aree di sostegno e cooperazione, nonché gli impegni e gli accordi, tra cui sicurezza e difesa, sostegno umanitario, ripresa e ricostruzione per la realizzazione degli obiettivi strategici di un’Ucraina libera, indipendente, democratica e sovrana, all’interno i suoi confini, riconosciuti a livello internazionale dal 1991, compreso il mare territoriale, in conformità alle rispettive norme e regolamenti costituzionali e legali.

II. Aree di sostegno e cooperazione bilaterale

1. Assistenza e cooperazione in materia di sicurezza e difesa

Ricordando che il Giappone ha fornito vari aiuti in risposta alla richiesta dell’Ucraina, inclusa la fornitura di attrezzature non letali come camion e droni, nonché il contributo al fondo fiduciario del pacchetto di assistenza globale Ucraina-NATO (CAP), la parte giapponese continuerà fornire sostegno all’Ucraina in conformità con i suoi requisiti e regolamenti costituzionali e legali, poiché l’Ucraina difende la sua sovranità e integrità territoriale contro l’aggressione in corso. Tale sostegno nel campo della sicurezza e della difesa comprende, ma non è limitato a, i seguenti settori:

(1) Fornitura di attrezzature e beni non letali;

(2) Cooperazione attraverso le coalizioni di cui fa parte il Giappone, formate dal gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, comprese le coalizioni IT e di sminamento;

(3) Contributo al fondo fiduciario PAC Ucraina-NATO;

(4) Trattamento dei militari ucraini feriti;

(5) Cooperazione nel settore dell’intelligence nel settore della sicurezza e della difesa.

I partecipanti cercano di concludere un accordo sulla sicurezza delle informazioni tra Ucraina e Giappone allo scopo di proteggere reciprocamente le informazioni classificate scambiate tra i partecipanti e di espandere e facilitare la condivisione delle informazioni tra le agenzie competenti dei partecipanti.

Per garantire gli obiettivi sopra menzionati, i Partecipanti terranno un dialogo bilaterale sulla politica di sicurezza a livello senior.

2. Supporto umanitario, di recupero e ricostruzione, tecnico e finanziario

Ricordando che il Giappone ha costantemente fornito assistenza in risposta ai bisogni immediati, a medio e a lungo termine dell’Ucraina dall’inizio dell’aggressione russa, e riconoscendo l’importante ruolo della piattaforma di coordinamento dei donatori multi-agenzia, la parte giapponese fornirà un livello adeguato di aiuti umanitari , recupero e ricostruzione, supporto tecnico e finanziario come membro responsabile del G7, in conformità con i suoi requisiti e regolamenti costituzionali e legali, inclusi, ma non limitati a, nelle seguenti aree in (1) e (2):

(1) Assistenza umanitaria per soddisfare i bisogni immediati della popolazione ucraina di fronte all’aggressione in corso, compreso il sostegno nel settore sanitario e medico, il sostegno alle persone vulnerabili, tra cui donne e bambini, e il sostegno per la preparazione all’inverno. La parte giapponese continuerà la sua assistenza umanitaria, anche attraverso i meccanismi di aiuto pubblico allo sviluppo del Giappone.

(2) Sostegno al recupero e alla ricostruzione, ad esempio:

(a) Azione umanitaria contro le mine e rimozione dei detriti;

(b) Miglioramento della situazione umanitaria e ricostruzione dei mezzi di sussistenza, compresi quelli delle donne e dei bambini;

Ricostruzione economica e potenziamento industriale, come ad esempio

(c) Sviluppo del settore agricolo;

(d) produzione innovativa, compresa la biotecnologia;

(e) digitale e IT/TIC;

(f) Creare basi fondamentali per la ripresa, compreso il rafforzamento della protezione, della resilienza e della ricostruzione delle infrastrutture critiche, come quelle dei trasporti e dell’energia;

(g) Misure anticorruzione e rafforzamento della governance; E

(h) Funzioni governative di base.

(3) Ricordando che i partecipanti hanno condotto con successo la conferenza Ucraina-Giappone per la promozione della crescita economica e della ricostruzione il 19 febbraio 2024, con l’annuncio della firma di 56 documenti di cooperazione, e rilevandone l’importanza nel mantenere e aumentare lo slancio per il sostegno internazionale all’Ucraina , la parte giapponese continua a compiere ogni sforzo per incoraggiare il coinvolgimento del settore privato giapponese nei progetti di ripresa e ricostruzione in Ucraina, anche attraverso lo stretto coordinamento e la cooperazione con le istituzioni e le organizzazioni nazionali pertinenti come l’Agenzia giapponese per la cooperazione internazionale (JICA), Japan Organizzazione commerciale (JETRO), Banca giapponese per la cooperazione internazionale (JBIC) e Nippon Export and Investment Insurance (NEXI). I partecipanti riconoscono l’importanza di applicare le tecnologie avanzate di cui dispongono le aziende giapponesi nel campo della ripresa e della ricostruzione per migliorare la resilienza e la flessibilità dell’Ucraina. La parte giapponese terrà conto della prospettiva delle Donne, della Pace e della Sicurezza (WPS) in tutte le fasi della ripresa e della ricostruzione.

(4) Il Giappone si è impegnato e ha fornito all’Ucraina assistenza finanziaria, umanitaria e di altro tipo per un valore totale di oltre 12 miliardi di dollari USA dal marzo 2022, compreso un sostegno di 4,5 miliardi di dollari USA per il 2024. In questo contesto, i partecipanti riconoscono l’importanza delle riforme dall’Ucraina come articolato nella parte IV. del presente accordo e monitorare i progressi anche attraverso dialoghi bilaterali. La parte giapponese sostiene gli obiettivi del programma del Fondo monetario internazionale (FMI) dell’Ucraina di sostenere la stabilità economica e finanziaria, ripristinare la sostenibilità del debito e promuovere riforme che sostengano la ripresa dell’Ucraina.

(5) La parte giapponese continuerà a sostenere l’Ucraina nell’ambito di questo accordo per la durata di questo accordo.

3. Altre aree di sostegno e cooperazione

Ricordando che i tentativi di destabilizzare la società ucraina sono in corso, e riconoscendo che resistere a questi tentativi sosterrà gli sforzi dell’Ucraina per difendere la sua sovranità e integrità territoriale, nonché per realizzare una rapida ripresa e ricostruzione, la parte giapponese fornirà sostegno all’Ucraina in conformità con la sua Costituzione e requisiti e regolamenti legali, inclusi, ma non limitati a, nelle seguenti aree:

(1) Sicurezza informatica

I partecipanti coopereranno nel settore della sicurezza informatica per contrastare gli attacchi informatici russi nell’ambito dell’aggressione in corso rafforzando la loro cooperazione bilaterale, anche conducendo il dialogo informatico, condividendo informazioni ed esperienze e fornendo assistenza tecnica internazionale all’Ucraina.

(2) Contrastare la manipolazione e l’interferenza delle informazioni straniere

I Partecipanti cercheranno di collaborare per sostenersi reciprocamente negli sforzi volti a contrastare la manipolazione delle informazioni e le interferenze da parte della Russia e di altri attori statali e non statali ostili. I partecipanti cercheranno di collaborare per migliorare le capacità di entrambi i paesi di contrastare le minacce alla sicurezza informatica, in primo luogo le campagne di propaganda e disinformazione della Russia. Ciò sarà raggiunto attraverso sforzi congiunti, anche attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze.

(3) Lotta alla criminalità grave e organizzata

(a) I Partecipanti esploreranno le opportunità di cooperazione internazionale per intraprendere azioni volte a contrastare le attività della criminalità grave e organizzata, da parte di individui e gruppi che stanno cercando di infiltrarsi nella società ucraina, che hanno un’influenza criminale in alcune regioni, comprese quelle temporaneamente occupate, e che vengono attivamente utilizzati come strumento di guerra ibrida per contrastare i processi di ripresa e ricostruzione in Ucraina.

(b) I Partecipanti riconoscono la necessità di lottare contro i flussi finanziari illeciti volti a minare la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, nonché la sua stabilità interna.

(c) Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso sforzi congiunti, compresa l’analisi delle informazioni e la condivisione delle migliori pratiche.

(4) Ordine marittimo

I Partecipanti riconoscono l’importanza dell’ordine marittimo basato sul diritto internazionale, in particolare sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). A questo riguardo, i Partecipanti si adopereranno per garantire la libertà di navigazione e di sorvolo e per promuovere la sicurezza delle rotte marittime aperte al commercio internazionale e alla libera navigazione. I Partecipanti coordineranno i loro sforzi volti a rafforzare la cooperazione e la collaborazione internazionale in questo settore.

(5) Cooperazione industriale

I Partecipanti esploreranno la collaborazione per sviluppare la base industriale dell’Ucraina, anche attraverso il coinvolgimento dei settori privati, la creazione di joint venture e il lancio di dimostrazioni di ricerca congiunte, con il riconoscimento che tale cooperazione contribuisce agli sforzi dell’Ucraina per difendere la propria sovranità e integrità territoriale.

La parte giapponese lavorerà per contribuire attivamente alla ripresa economica e alla modernizzazione industriale dell’Ucraina, comprese le aree tecnologiche avanzate, coordinandosi strettamente con il settore privato. La parte giapponese incoraggerà il proprio settore privato a collaborare con l’industria ucraina per assistere gli sforzi di quest’ultima per modernizzare e aumentare la capacità industriale nei settori chiave tra cui la costruzione di macchinari, la trasformazione alimentare, l’energia, i materiali avanzati, la robotica, le apparecchiature elettroniche, l’industria manifatturiera e altri.

(6) Contrastare i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN).

Ricordando che la parte giapponese partecipa alla realizzazione del punto 1 della Formula di Pace dell’Ucraina (Radiazioni e Sicurezza Nucleare), i Partecipanti intendono espandere ulteriormente la cooperazione bilaterale esistente per rafforzare la resilienza dell’Ucraina contro i rischi nucleari.

I Partecipanti intendono inoltre esplorare la possibilità di un’ulteriore cooperazione bilaterale e multilaterale per contrastare la minaccia delle armi biologiche e chimiche, anche attraverso l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) e nel quadro della Convenzione sulle armi biologiche (BWC).

La parte giapponese continuerà a sostenere l’Ucraina nel rafforzare la sicurezza nucleare, la protezione e le salvaguardie, comprese quelle della centrale nucleare di Zaporizhzhia, attraverso l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), anche attraverso sforzi congiunti sul punto 1 della formula di pace dell’Ucraina .

III. Cooperazione in caso di futuro attacco armato

Nel caso di un futuro attacco armato russo contro l’Ucraina, i Partecipanti, su richiesta di uno dei Partecipanti, si consulteranno entro 24 ore, bilateralmente o tramite altri canali che entrambi ritengono appropriati, al fine di determinare le opportune misure successive.

La parte giapponese intende, in conformità con i suoi requisiti e regolamenti costituzionali e legali, fornire assistenza rapida e sostenuta per la difesa e la sicurezza, nonché assistenza economica, imporre costi economici e di altro tipo alla Russia e consultarsi con l’Ucraina sulle sue esigenze. poiché esercita il diritto all’autodifesa sancito dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite.

Al fine di garantire la risposta collettiva più ampia ed efficace a qualsiasi futuro attacco armato, i Partecipanti possono modificare gli impegni nella Parte III del presente Accordo al fine di allinearsi a qualsiasi meccanismo che l’Ucraina potrà successivamente istituire con i suoi altri partner internazionali, compreso il partecipanti alla Dichiarazione congiunta del G7 del 12 luglio 2023.

Al fine di garantire una risposta efficace a qualsiasi futuro attacco armato e di evitare tale situazione, i partecipanti intendono consultarsi tra loro per garantire che le informazioni pertinenti siano debitamente condivise tra i partecipanti.

Nel contesto della pace e della sicurezza internazionale, i Partecipanti esprimono il loro sostegno al ruolo svolto dalla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ), il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite nel mantenimento dello stato di diritto nella comunità internazionale.

IV. Sostegno al programma di riforme dell’Ucraina

I Partecipanti riaffermano che una riforma inclusiva è indispensabile per la sicurezza e la prosperità attuali e future dell’Ucraina, per la sua democrazia e per la resilienza delle sue istituzioni. L’effetto legacy creato dalla guerra, come la liberazione dei territori occupati, la transizione dalla legge marziale e la necessità di soddisfare le aspettative del pubblico, richiederanno che le istituzioni ucraine siano ben adatte a gestire tali sfide.

L’Ucraina si impegnerà a portare avanti il ​​suo ambizioso percorso di riforme anche nel quadro del processo di adesione all’Unione Europea (UE) e dei parametri di riferimento del FMI. L’Ucraina si impegna ad attuare l’intera serie di requisiti politici stabiliti nel programma dell’FMI, compreso il loro rispetto attraverso i processi di monitoraggio della revisione trimestrale durante il programma fino al 2027. L’Ucraina continuerà le sue riforme sistemiche nei settori della difesa e della sicurezza, anche per quanto riguarda il controllo civile delle forze di sicurezza e di difesa e l’efficienza e la trasparenza delle istituzioni e dell’industria della difesa dell’Ucraina. L’Ucraina si impegnerà ad approfondire le riforme chiave nei settori della giustizia e dello stato di diritto, della lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro, alla modernizzazione del suo apparato statale, al decentramento, alla tutela dei diritti delle minoranze nazionali e al miglioramento della trasparenza e del buon governo sia nel settore economico che in quello della difesa e sicurezza. L’attuazione di queste riforme contribuirà a rafforzare la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché la modernizzazione e la resilienza dell’economia ucraina.

La parte giapponese continuerà a sostenere l’Ucraina nel portare avanti il ​​suo programma globale di riforme, anche attraverso dialoghi bilaterali, che sono fondamentali per sostenere una crescita economica sostenibile e inclusiva e garantire l’impegno attivo del settore privato nella ripresa e nella ricostruzione, in linea con gli accordi reciprocamente concordati. priorità e in coordinamento con gli altri donatori.

Tutte le riforme saranno condotte secondo le aree di riforma prioritarie per l’adesione all’UE e i parametri del FMI in stretto coordinamento con i principali donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, l’UE e il G7.

V. Risarcimento per perdite, lesioni e danni causati dall’aggressione russa

I Partecipanti riconoscono che la Russia deve essere ritenuta responsabile dei suoi atti illeciti a livello internazionale, compresi i danni causati all’Ucraina, e deve pagare per la ricostruzione a lungo termine dell’Ucraina.

I Partecipanti continueranno a collaborare con altri Stati, compresi i membri del G7, per esplorare tutte le possibili strade per aiutare l’Ucraina a ottenere un risarcimento dalla Russia, in linea con i rispettivi sistemi giuridici e il diritto internazionale.

Coerentemente con il sistema legale del Giappone, i beni sovrani russi nella giurisdizione del Giappone rimarranno immobilizzati finché la Russia non pagherà i danni causati all’Ucraina. La parte giapponese continuerà a partecipare agli sforzi del G7 nell’esplorare tutte le possibili strade, coerenti con i rispettivi sistemi giuridici e in conformità con il diritto internazionale, attraverso le quali i beni sovrani russi potrebbero essere utilizzati per sostenere la ripresa e la ricostruzione dell’Ucraina.

I Partecipanti continueranno a lavorare per l’istituzione di un meccanismo di risarcimento per danni, perdite o lesioni causate dall’aggressione della Russia in conformità con il diritto internazionale, come previsto dallo Statuto del registro dei danni causati dall’aggressione della Russia. Federazione contro l’Ucraina adottata con la Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa CM/Res(2023)3.

VI. Solo pace

I partecipanti lavoreranno insieme per una pace giusta e duratura in Ucraina che goda di un ampio sostegno globale. La parte giapponese accoglie con favore gli sforzi dell’Ucraina volti a creare una pace giusta e duratura basata sui principi della Formula di Pace dell’Ucraina.

La parte giapponese partecipa all’attuazione della formula di pace dell’Ucraina, in particolare è co-guida al punto 1 (Radiazioni e sicurezza nucleare), e continua i suoi sforzi diplomatici per promuovere tali sforzi ucraini anche attraverso i suoi partner globali.

VII. Sanzioni

I Partecipanti continueranno a lavorare per garantire che i costi sostenuti dalla Russia per la sua aggressione continuino ad aumentare, anche attraverso sanzioni e controlli sulle esportazioni. I Partecipanti riconoscono il valore delle sanzioni nel limitare la capacità della Russia di continuare la sua guerra di aggressione, nel limitare i flussi di entrate della Russia e nel scoraggiare attacchi futuri.

La parte giapponese continuerà a imporre severe sanzioni contro la Russia, comprese sanzioni settoriali, e lavorerà per perseguire sanzioni robuste contro coloro che, in Russia e all’estero, sostengono la guerra di aggressione o aiutano a eludere le sanzioni finché continua la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. . La parte giapponese continua a contrastare, in stretta collaborazione con i paesi terzi, qualsiasi tentativo di eludere ed eludere le sanzioni e le misure di controllo delle esportazioni.

I Partecipanti si forniranno reciprocamente adeguate informazioni aggiornate relative alle sanzioni, nel rispetto delle normative nazionali in materia.

VIII. Responsabilità

I Partecipanti riaffermano il loro impegno a ritenere la Russia responsabile di aver causato perdite o danni a individui ed entità, nonché allo Stato dell’Ucraina, a seguito dei suoi atti illeciti a livello internazionale in Ucraina o contro l’Ucraina, inclusa la sua aggressione in violazione delle Nazioni Unite. Carta.

I Partecipanti riaffermano che non deve esserci impunità per i crimini di guerra e altre atrocità e che la Russia deve assumersi la responsabilità legale, anche riparando eventuali danni causati da tali atti, il che aiuterà anche a scoraggiare futuri attacchi e a sostenere la ripresa dell’Ucraina.

I Partecipanti cercheranno di ritenere responsabili i responsabili di crimini di guerra e altri crimini internazionali commessi in o contro l’Ucraina nel contesto della guerra di aggressione della Russia, in conformità con il diritto internazionale, anche sostenendo il lavoro dell’Ufficio del Procuratore Generale dell’Ucraina e la Corte penale internazionale (CPI) per garantire che le accuse di crimini di guerra e altri crimini internazionali siano pienamente ed equamente indagate da meccanismi legali indipendenti, efficaci e solidi.

I Partecipanti continueranno il loro impegno nel “Gruppo ristretto sulle opzioni per l’istituzione di un tribunale sul crimine di aggressione contro l’Ucraina”.

Per promuovere ulteriormente gli sforzi internazionali volti a perseguire la responsabilità, l’Ucraina ratificherà lo Statuto di Roma della CPI, come menzionato nell’Accordo di associazione UE-Ucraina, nel percorso verso la sua adesione all’UE.

I Partecipanti condividono l’importanza di perseguire la responsabilità della Russia sulla base di una solida base giuridica per garantire un ampio sostegno e legittimità a livello internazionale. A questo proposito, l’Ucraina elogia gli sforzi del Giappone su questo tema in qualità di Presidenza del G7 per tutto il 2023 per promuovere lo stato di diritto.

IX. Attuazione e governance

I Partecipanti attueranno il presente Accordo in conformità con i requisiti e i regolamenti costituzionali e legali, nonché con gli stanziamenti di bilancio dei loro Stati.

I Partecipanti designeranno, se necessario, organismi autorizzati per lo sviluppo e l’attuazione degli impegni bilaterali in conformità con le aree di cooperazione specificate nel presente Accordo, nonché per supervisionare i progressi del sostegno, della cooperazione e dell’impegno, e manterranno strette comunicazioni tra funzionari ed esperti competenti.

Qualsiasi controversia derivante dall’attuazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente mediante consultazioni tra i Partecipanti.

X. Tempistiche e altre questioni

Il presente Accordo ha validità di dieci anni dalla data della sua firma.

Allo stesso tempo, in conformità con la Dichiarazione congiunta del G7 del 12 luglio 2023, i Partecipanti condividono l’opinione che questo Accordo non pregiudica il percorso dell’Ucraina verso la futura adesione alla Comunità euro-atlantica.

Il presente Accordo può essere rescisso da uno dei Partecipanti in qualsiasi momento mediante notifica scritta della propria intenzione di porre fine all’Accordo all’altro Partecipante. Il presente Accordo verrà interrotto sei mesi dopo la data di ricevimento di tale avviso.

Il presente Accordo potrà essere modificato ed integrato previo mutuo consenso dei Partecipanti, che sarà reso per iscritto.

Il presente Accordo entrerà in vigore immediatamente dopo la firma.

Firmato a Savelletri di Fasano (Puglia) il 13 giugno 2024, in duplice esemplare, nelle lingue ucraina, giapponese e inglese. In caso di divergenze prevarrà il testo in inglese.

Per l’Ucraina: Volodymyr Zelenskyy, presidente

Per il governo del Giappone: Kishida Fumio, Primo Ministro