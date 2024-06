G7. Nella bozza finale non c’è la parola aborto. Casa Bianca: “Biden non cede sui diritti, ne parlerà con la premier Meloni”

AgenPress – Joe Biden non cambia idea sui diritti: lo afferma la Casa Bianca a proposito della questione aborto, secondo quanto riportano gli inviati dei quotidiani italiani che viaggiano al seguito del presidente statunitense impegnato nei lavori del G7 a Borgo Egnazia. “Biden non cede sui diritti, ne parlerà con la premier Meloni”, ha affermato il consigliere per la Sicurezza nazionale Jack Sullivan.

L’aborto scompare nell’ultima bozza conclusiva. Il passaggio – secondo il draft messo a punto dagli sherpa ma che deve ancora passare all’esame finale dei leader – riporta: “Reiteriamo i nostri impegni espressi nel comunicato finale del G7 di Hiroshima per un accesso universale, adeguato e sostenibile ai servizi sanitari per le donne, compresi i diritti alla riproduzione”. Una formulazione che non contempla la parola ‘aborto’, che invece c’era nel comunicato finale del G7 in Giappone.

“Voglio aspettare di vedere l’ultima versione, si tratta di una discussione che riguarda più i singoli Paesi che l’Unione europea”, ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

“Stanno discutendo le diverse delegazioni, è prematuro fare analisi e inutile fare previsioni ora. Si vedrà alla fine quale sarà l’accordo”, ha detto il vicepremier Antonio Tajani. “Al momento il tema principale del G7 è l’Ucraina e la situazione un Medio Oriente”.