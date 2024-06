G7. Biden e Zelensky firmano un accordo di difesa di 10 anni. La faccia di questa guerra malvagia è Putin

Il presidente ucraino ha definito l’accordo storico, affermando che costituisce un ponte verso l’eventuale adesione del suo paese alla NATO. “Si tratta di un accordo sulla sicurezza e quindi sulla protezione della vita umana”.

Zelensky ha cercato a lungo l’adesione alla NATO, ma gli alleati si sono fermati prima di fare quel passo. L’ alleanza occidentale considera qualsiasi attacco lanciato contro uno dei suoi 32 membri come un attacco contro tutti ai sensi della clausola dell’Articolo Cinque.

In caso di attacco armato o minaccia di simile contro l’Ucraina, i massimi funzionari statunitensi e ucraini si incontreranno entro 24 ore per consultarsi su una risposta e determinare quali ulteriori esigenze di difesa sono necessarie per l’Ucraina, si legge nell’accordo.