G7. Accordo raggiunto su asset russi, valore 50mld. Sunak: nelle giurisdizioni G7 è pari a 285 mld di dollari

AgenPress – L’accordo sull’utilizzo dei profitti sugli asset congelati alla Russia è stato raggiunto a livello negoziale. Lo rende noto uno degli sherpa che partecipano ai lavori sottolineando che ora si aspetta il via libera definitivo dei leader. L’intesa dovrebbe prevedere un fondo da 50 miliardi di dollari a sostegno di Kiev da sbloccare entro l’anno.

Il primo ministro britannico Rishi Sunak annuncerà nuovi aiuti all’Ucraina in occasione del vertice dei leader del G7.

“Al vertice, il Primo Ministro annuncerà fino a 242 milioni di sterline di assistenza bilaterale all’Ucraina per soddisfare le urgenti esigenze umanitarie, energetiche e di stabilizzazione”, si legge in una dichiarazione sul sito web del governo britannico. Va notato che durante il vertice la priorità per il primo ministro britannico sarà quella di lavorare con i partner per “concordare un modo per utilizzare i beni russi congelati per sostenere l’Ucraina”. Come ha chiarito il governo britannico, il valore degli asset situati nelle giurisdizioni del G7 è di 285 miliardi di dollari.