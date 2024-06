“Asstel: eletto il Consiglio Generale”

AgenPress. L’Assemblea di Asstel, associazione della Filiera delle Telecomunicazioni in Italia, ha eletto i componenti del Consiglio Generale per il biennio 2024-2026.

I membri eletti sono:

Andrea Antonelli Presidente Almaviva Contact, Guido Barbieri AD Ei Towers, Roberto Basso External Affairs & Sustainability Director Wind Tre, Andrea Bono AD BT Italia, Renato Brunetti Presidente e AD Unidata, Silvia Cassano HR & Organisation Director Vodafone Italia, Roberto Cecatto AD e Direttore Generale RAI Way, Paolo Chiriotti Chief Human Resources & Organization Office TIM, Riccardo D’Angelo Chief Commercial Officer Boldyn Networks Italia, Andrea Duilio AD Sky Italia, Paolo Faieta Direttore Risorse Umane e Organizzazione Tiscali Italia, Angela Gargani Head of network Public Affairs TIM, Benedetto Levi AD Iliad Italia, Matteo Melchiorri Chief Human Capital Officer Fastweb, Diego Pisa Presidente e AD In & Out, Federico Protto CEO Cellnex Italia, Agostino Silipo Amministratore Unico System House, Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità Inwit.

Completano la composizione del Consiglio Generale, il Presidente di Asstel, Massimo Sarmi, i nove Vice Presidenti: Aldo Bisio AD Vodafone Italia, Massimo Canturi AD Konecta Italia, Gianluca Corti AD Wind Tre, Luigi De Vecchis Presidente Huawei Italia, Giuseppe Gola AD Open Fiber, Pietro Labriola AD e Direttore Generale TIM, Andrea Missori AD Ericson Telecomunicazioni, Walter Renna AD Fastweb, Salvatore Turrisi Presidente e AD Sielte e il Past President Pietro Guindani.

“Esprimo i migliori auguri di buon lavoro ai rappresentanti del Consiglio Generale che si arricchisce grazie all’ingresso di nuove imprese nell’Associazione”, ha dichiarato il Presidente Sarmi “Lavoreremo insieme per la Filiera delle Telecomunicazioni, che è strategica per la competitività e lo sviluppo del Paese, in quanto abilitatrice della trasformazione digitale grazie alla offerta di connettività, alla creazione e allo sviluppo di nuovi servizi digitali ad essa direttamente collegati.”