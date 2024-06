Stoltenberg. L’Ungheria non aderirà alle iniziative NATO a favore dell’Ucraina. Orban: non bloccheremo decisioni

AgenPress – L’Ungheria non si unirà alle iniziative previste dalla NATO a sostegno dell’Ucraina, ma non le ostacolerà nemmeno. Lo ha dichiarato il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg dopo i colloqui con il primo ministro ungherese Viktor Orban.

Stoltenberg ha visitato Budapest meno di un mese prima del vertice alleato di Washington , dove i membri della NATO intendono decidere sul sostegno a lungo termine a Kiev di fronte all’aggressione russa.

“Budapest non vuole bloccare decisioni nella Nato che sono diverse dalle nostre. Ogni operazione militare esterna può essere solo volontaria e l’Ungheria ha ottenuto le garanzie necessarie anche alla luce delle elezioni europee: la scelta era guerra o pace e l’elettorato ha confermato la scelta del governo che non vuole partecipare a nessuna operazione di guerra”, ha detto Viktor Orban dopo l’incontro con Stoltenberg, il quale ha sottolineato di aspettarsi “che gli alleati concorderanno un ruolo guida per la NATO nel coordinare e fornire assistenza alla sicurezza e addestramento per l’Ucraina. Mi aspetto anche che gli alleati concorderanno un impegno finanziario a lungo termine per fornire supporto militare”.

“Ho ricordato al segretario generale, che qui gode di grande stima, che l’Ungheria è un alleato leale della Nato: siamo tra gli alleati, non numerosi, che rispettano tutti gli impegni sulla spesa, dato che spendiamo oltre il 2% di Pil in difesa e centriamo il target del 20% sullo sviluppo di capacità”, ha aggiunto. “È ben noto che la nostra posizione è differente dalla maggioranza degli stati membri della Nato su come possiamo arrivare alla pace. Ma abbiamo sempre potuto articolare le nostre opinioni e per questo siamo grati a Stoltenberg: l’Ungheria non ha la capacità o la forza per cambiare le opinioni di altri Paesi che hanno più peso. Ma Budapest non darà fondi o uomini per queste operazioni in Ucraina né garantirà l’uso del suo territorio”, ha detto Orban riferendosi al pacchetto per Kiev che, stando alla proposta di Stoltenberg, prevedrà un ruolo di coordinamento della Nato nella fornitura degli aiuti militari, dell’addestramento dei militari nonché un impegno finanziario pluriennale per sostenere lo sforzo bellico ucraino.

“Il primo ministro Orban ha chiarito che l’Ungheria non parteciperà a questi sforzi della NATO, e io accetto questa posizione, e sono lieto che oggi il primo ministro e io abbiamo concordato le modalità per la non partecipazione dell’Ungheria al sostegno della NATO all’Ucraina.”

“Ringrazio il primo ministro Viktor Orban per il suo impegno a restare un alleato leale della Nato. Nell’Alleanza ci sono 32 membri e a volte ci sono opinioni differenti ma abbiamo mostrato di saperle superare e trovare un modo per avanzare”, ha detto ancora Stoltenberg. “Non è un obbligo per gli alleati partecipare a tutte le missioni o le operazioni a patto che si rispettino gli obblighi di base dell’Alleanza: abbiamo trovato un accordo equo e credo che funzionerà quando a Washington finalizzeremo il pacchetto per l’Ucraina”.

Budapest non contribuirà con fondi o personale a questi sforzi. Allo stesso tempo, Stoltenberg ha detto che Orban gli ha assicurato che “l’Ungheria non si opporrà a questi sforzi, consentendo ad altri alleati di andare avanti”.

Budapest si è ripetutamente opposta all’adesione dell’Ucraina alla NATO e all’UE, alle sanzioni contro la Russia, ha indebolito gli sforzi di aiuto occidentali per l’Ucraina e ha mantenuto stretti rapporti con Mosca durante tutta la guerra su vasta scala.

L’Ungheria ha anche criticato l’iniziativa della NATO a sostegno dell’Ucraina , definendo il piano a lungo termine dell’alleanza una “missione folle”. Orban ha dichiarato in un’intervista di fine maggio che Budapest sta cercando modi per rinunciare a qualsiasi azione al di fuori del territorio dell’alleanza, temendo presumibilmente un’escalation con la Russia.

Stoltenberg ha affermato l’11 giugno che durante il prossimo vertice gli alleati della NATO dovranno decidere di assumere un ruolo guida nel sostegno all’Ucraina e ha invitato i membri a mantenere il livello di assistenza, che ammonta a 40 miliardi di euro (43 miliardi di dollari) all’anno.