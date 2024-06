G7. Biden e Zelensky firmeranno accordo bilaterale di sicurezza. Sullivan: “sosteniamo il popolo ucraino”

AgenPress – Gli Stati Uniti e l’Ucraina firmeranno un tanto atteso accordo bilaterale sulla sicurezza il 13 giugno durante il vertice del Gruppo dei Sette (G7) in Italia. Lo ha dichiarato alla stampa il 12 giugno il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan.

L’Ucraina e gli Stati Uniti hanno tenuto diversi cicli di negoziati sull’accordo bilaterale di sicurezza, che fa seguito all’impegno assunto dal G7 durante il vertice NATO di Vilnius nel luglio 2023 di impegnarsi nella difesa a lungo termine dell’Ucraina.

“I nostri negoziati si sono conclusi e domani firmeremo questo accordo”, ha detto Sullivan , descrivendo l’accordo come un “segnale della nostra determinazione”.

“Vogliamo dimostrare che gli Stati Uniti sostengono il popolo ucraino, che siamo al suo fianco e che continueremo ad aiutarli per affrontare i loro bisogni in termini di sicurezza”, ha detto Sullivan sottolineando che l’accordo bilaterale di sicurezza è un “ponte” verso il momento in cui l’Ucraina sarà invitata ad aderire alla Nato. Per Zelensky l’alleanza transatlantica è una priorità e gli alleati hanno ribadito in più occasioni che la guerra deve prima finire.

L’accordo delinea una visione su come rafforzare le capacità di difesa e deterrenza dell’Ucraina, insieme agli alleati e ai partner degli Stati Uniti.

L’accordo garantisce inoltre “impegni da parte dell’Ucraina sulle riforme” e sul “monitoraggio dell’uso finale” delle armi fornite dagli Stati Uniti, ha aggiunto Sullivan. Gli Stati Uniti, a loro volta, trarranno vantaggio dalle “intuizioni ed esperienza, dalle sue innovazioni sul campo di battaglia e dalle lezioni apprese dal fronte” dell’Ucraina.

“Questo accordo non include alcun impegno a usare le nostre forze per difendere l’Ucraina, è un impegno a garantire che l’Ucraina possa difendersi da sola”, ha detto Sullivan. La pace in Ucraina dipenderà in gran parte dalla “capacità dell’Ucraina di proteggersi e di scoraggiare future aggressioni”.