Castellone (M5S): “E’ una frottola dire che Il Premierato garantisce la stabilità del Governo”

AgenPress. “Dite che il Premierato garantisce la stabilità del Governo, ma è una frottola – afferma la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone durante l’intervento di oggi in aula – .

Ci sono degli errori madornali in questa legge che noi vi abbiamo chiesto di modificare nel merito presentando solo una manciata di emendamenti. La campagna elettorale è finita, la propaganda si deve chiudere. State alterando gli equilibri costituzionali senza dire in quali correttivi intendete inserire.

Allora vi chiedo una cosa: dimostrate di essere patrioti come vi professate, difendete il vostro Paese e anche quei cittadini del Sud che non sono andati a votare e che sono disperati perché abbandonati a sé stessi. Diventate patrioti e diteci anche in quest’aula in che modo volete difendere la Costituzione” – conclude.