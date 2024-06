Berlusconi. Savino (MEF): “Sua visione europeista ha reso l’Italia sempre più forte”

AgenPress. “Oggi, nel primo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, sento il dovere di ricordarlo con affetto e riconoscenza. È stato molto più che un uomo delle Istituzioni e il fondatore di Forza Italia; è stato una figura di riferimento per tanti di noi, un uomo che ha saputo ispirare con la sua visione e il suo instancabile impegno per il bene dell’Italia. Ha guidato il nostro Paese con dedizione e determinazione, lasciando un segno indelebile nella storia del Governo italiano.

La sua capacità di guardare oltre l’orizzonte, di trasformare le sfide in opportunità e di unire le persone sotto un comune ideale di progresso e prosperità rimane un esempio che ci guida ancora oggi. Lo abbiamo dimostrato anche a queste Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo.

Ho avuto l’onore di lavorare con lui e di apprendere dal suo straordinario spirito innovativo. Ricordo con particolare emozione la sua capacità di infondere fiducia e speranza anche nei momenti più complessi, e la sua incessante dedizione al servizio del nostro Paese.

Il Presidente Berlusconi ha lasciato un’eredità che va ben oltre il mondo della politica e dell’economia. La sua visione europeista ha reso l’Italia sempre più forte, dinamica e prospera. Una visione che continua a vivere nel lavoro quotidiano di tutti coloro che, come me, portano avanti i suoi valori e i suoi ideali. Grazie per aver creduto in questa Italia e nella nostra Europa, quella dei padri fondatori, e per aver convinto tanti a farlo.

Il tuo esempio, Presidente, continuerà a ispirarci ogni giorno”.

Così il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino.