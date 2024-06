Oggi in Giordania una conferenza sugli aiuti umanitari per Gaza

AgenPress. Capi di Stato e di governo, nonché capi di organizzazioni internazionali, saranno oggi in Giordania per una conferenza sugli aiuti umanitari a Gaza per cercare modalità e condizioni per rispondere in modo più determinato al disastro nell’enclave palestinese.

Alla conferenza parteciperà il primo ministro sloveno Robert Golob, nella quale si discuterà anche dei preparativi per la ricostruzione di Gaza.

L’obiettivo della conferenza, organizzata dal re Abdullah II di Giordania, dal presidente egiziano Abdel Fatah al-Sisi e dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, è quello di rafforzare gli sforzi internazionali per alleviare la crisi umanitaria a Gaza.

Ciò include l’accordo su un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, l’aumento della fornitura di aiuti umanitari di emergenza e la fornitura di servizi essenziali alla popolazione civile.