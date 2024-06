Hunter Biden giudicato colpevole per uso droghe e acquisto arma. Rischia 25 anni di carcere

AgenPress – Il figlio del presidente Joe Biden, Hunter Biden, è stato dichiarato colpevole per tutti e tre i capi d’accusa nel processo a suo carico per l’acquisto di un’arma nonostante la dipendenza dalle droghe. Lo ha deciso la giuria del tribunale di Wilmington, in Delaware. E’ la prima volta che il figlio di un presidente in carica viene processato e che viene giudicato colpevole. Il First Son rischia fino a 25 anni di carcere.



Hunter Biden non sarà incarcerato in attesa della condanna dopo essere stato giudicato colpevole per l’acquisto di un’arma nonostante la dipendenza dalle droghe. La data per la sentenza di condanna non è stata ancora stabilita.

Una giuria composta da 12 membri a Wilmington, nel Delaware, la città natale dei Biden, ha ritenuto l’imputato colpevole di tutti e tre i capi di imputazione a suo carico.

Hunter Biden, 54 anni, ha annuito leggermente con la testa dopo la lettura del verdetto, ma per il resto ha mostrato poca reazione. Ha poi dato una pacca sulla spalla al suo

avvocato, l’abate Lowell, e ha abbracciato un altro membro del suo team legale.

Lowell ha detto che “perseguiranno vigorosamente tutte le sfide legali a disposizione di Hunter”. Biden deve ancora affrontare un caso fiscale separato in California. Il processo si è svolto nel contesto delle elezioni del 5 novembre che hanno contrapposto il democratico Joe Biden al suo predecessore repubblicano Donald Trump , lui stesso dichiarato colpevole in uno storico processo nello stato di New York il mese scorso. Dopo circa tre ore di deliberazione, i giurati hanno scoperto che Hunter Biden aveva falsamente affermato di essere libero da droghe illegali quando aveva compilato un documento di screening del governo per un revolver Colt Cobra nel 2018 e poi possedeva illegalmente l’arma.

Hunter Biden ha affermato di essere più grato per l’amore e il sostegno che ha ricevuto che deluso dal verdetto di colpevolezza. Ha detto di essere stato “benedetto” nel sperimentare il dono della guarigione “un giorno alla volta”. Il giudice distrettuale americano Maryellen Noreika non ha fissato una data per la sentenza, ma ha aggiunto che di solito sarà entro 120 giorni. Ciò si collocherebbe non più tardi di circa un mese prima delle elezioni presidenziali americane del 5 novembre .

“Accetterò l’esito” del procedimento penale e “continuerò a rispettare il processo giudiziario mentre mio figlio Hunter considera l’appello”, ha commentato Joe Biden. “Sono il presidente ma sono anche un papà. Io e Jill ci saremo sempre per Hunter.. Io e Jill vogliamo bene a nostro figlio e siamo orgogliosi di lui oggi. Le famiglie che hanno persone care che si battono contro le dipendenze conoscono il senso di orgoglio di vedere la persona che si ama emergere ed essere forte e resiliente nella ripresa”, ha detto Biden in una nota. “Come ho detto la scorsa settimana accetterò l’esito del caso e continuerò a rispettare il processo giudiziario mentre Hunter valuta l’appello. Io e Jill saremo sempre qui per Hunter e il resto della famiglia. Nulla cambierà mai questo”.