AgenPress. Hamas si dice pronta ad accettare la risoluzione dell’Onu per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e a negoziare i dettagli. Lo ha detto oggi all’agenzia di stampa Reuters il portavoce di Hamas, Sami Abu Zuhri. Hamas accetta il piano di cessate il fuoco, il ritiro delle truppe israeliane e lo scambio di ostaggi con i prigionieri palestinesi in Israele. Spetterebbe poi agli Stati Uniti garantire che Israele aderisca all’accordo. Il governo di Washington si trova di fronte ad una vera prova per costringere Israele “a porre immediatamente fine alla guerra e quindi ad attuare la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU”, ha detto aggiunto il rappresentante di Hamas.