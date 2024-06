Bundestag. Zelensky: chiuderemo questa guerra alle nostre condizioni. L’Ucraina non sia divisa da un muro

AgenPress – “Tutti quelli che pensano che la guerra sia sbagliata. Tutti coloro che, come gli ucraini, sono convinti che la guerra è un crimine contro la vita, e che desiderano con tutto il cuore che l’Ucraina raggiunga la pace il più presto possibile, che sostengono noi – il nostro popolo, le famiglie ucraine, lo Stato ucraino, la nostra difesa. Prima di tutto, voglio ringraziarvi tutti oggi – grazie per l’umanità che prevale nei vostri cuori. Ecco perché la Germania non si è tenuta lontana dal dolore e dalla sofferenza degli ucraini. Gente comune, diverse città, stati e comunità tedesche: avete aiutato e aiutate”.

Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso al Bundestag di Berlino.

Il mio discorso di oggi è rivolto a tutti voi. A chi esercita il potere e a chi il potere lo dona. A tutti coloro che hanno nel cuore l’umanità e che per questo restano fedeli al sogno di un’Europa pacifica. Un’Europa più grande di tutti noi. Un’Europa che ricorda l’esperienza di centinaia di generazioni che hanno vissuto nel nostro continente, la maggior parte delle quali, purtroppo, non erano destinate a vivere in pace. Ed è per questo che ha acquisito così tanta forza il sogno di un’Europa che deve essere un continente di cultura, deve essere un continente di popoli, deve essere un continente senza guerre. Personalmente ho fiducia in questo tipo di Europa. Un’Europa che sarà sicuramente una casa felice per i nostri figli e i loro figli. Un’Europa che non permetterà all’odio di mettere radici. Quello che farà tutto ciò che è in suo potere per correggere questo errore della storia europea – questa guerra che è in corso nel nostro continente e che minaccia di degenerare in uno scontro molto più ampio. Non lo lasceremo come nostra eredità. Porremo fine a questa guerra.

Porremo fine a tutto ciò nel migliore interesse dell’Ucraina e di tutta l’Europa. Tutti noi. E tutti quelli che verranno dopo di noi. La finiremo alle nostre condizioni. Termini che sono chiari a qualsiasi persona, a qualsiasi persona comune su questa Terra.

Signor Presidente Federale! Signor Cancelliere federale! Signora Presidente del Bundestag e signora Presidente del Bundesrat! Signore e signori! Cari parlamentari! Cari partecipanti! Cara Germania! Un’Europa divisa non è mai stata pacifica. E una Germania divisa non è mai stata felice. Potete capire perché stiamo lottando così duramente contro i tentativi della Russia di dividerci, dividere l’Ucraina, perché stiamo facendo di tutto – assolutamente di tutto – per impedire la formazione di un muro tra le parti del nostro Paese. Nessun paese dovrebbe essere condannato ad avere il filo spinato che gli lacera il corpo per decenni.

Le nazioni europee umiliate non hanno mai veramente conosciuto la pace. Alcuni dovettero lottare contro l’umiliazione anche dopo aver sconfitto l’occupante. Ecco perché ora – dopo questa guerra – ci impegniamo a non lasciare alcuna umiliazione sulla terra segnata dagli attacchi. Nessuna umiliazione nell’animo della gente. Gli ucraini meritano la pace, semplicemente la pace dopo questa guerra. E tutti coloro che hanno difeso la propria casa; tutti coloro che hanno perso i propri cari; tutti i cui fratelli e sorelle d’armi sono rimasti per sempre sui campi di battaglia – tutti meritano una degna fine della guerra, che non lasci dubbi su chi ha vinto.

E chi ha portato la guerra, al contrario, dovrebbe dimenticare la pace. Per sempre. Il colpevole della guerra deve essere ritenuto responsabile. Devono rispondere giustamente di ogni crimine di questa guerra. Solo la giusta responsabilità offre una possibilità storica di guarire dall’aggressione. La Russia deve affrontare tutto questo: assumersi la responsabilità completa e basata sui principi della guerra scatenata.

La Russia deve anche ripulire le rovine che si è lasciata alle spalle. Deve pagare per tutti i danni causati da questa aggressione, sia al nostro Paese che al nostro popolo.

Se ci sono rovine da qualche parte, un giorno la guerra tornerà lì. Ciò non deve accadere. Mai più. Dobbiamo ricostruire una vita normale. Tutti noi insieme. Tutti coloro che apprezzano la vita. E ogni risorsa russa che può essere utilizzata a questo scopo deve essere utilizzata. Senza alcun compromesso con l’aggressore. Il tempo dei compromessi è finito.

Iutto finì esattamente quando Putin iniziò a bruciare le città e a premiare i suoi assassini. Quando ha preferito gli omicidi agli accordi. L’esercito russo lascia dietro di sé decine di nuovi cimiteri, e questo significa che nessuno di noi ha il diritto di lasciarsi alle spalle una carenza di protezione da parte dell’esercito russo. La parola di qualcuno a Mosca non può essere tale protezione. L’Europa deve essere un continente sufficientemente forte per essere uno spazio di pace sufficientemente solida. Altrimenti, non funzionerà.

E anche se qualcuno provasse diversamente, lo stesso Putin cancellerebbe ogni speranza di stringere un accordo con lui. Cerca di conquistare, non solo i vicini della Russia. Gli assassini russi erano ad Aleppo e sono in Africa.

Hanno imparato la guerra distruggendo Grozny e spezzando la Georgia. Hanno lasciato la Moldavia divisi. Hanno messo in ginocchio la Bielorussia. Permetteremo alla Russia di continuare questa marcia attraverso l’Europa? Questa marcia di disprezzo per la vita e le nazioni. Assolutamente no. E questo è il nostro interesse comune. Un interesse condiviso che Putin perde personalmente.

Che perde questa guerra. Che Putin perde il suo tentativo di trascinare l’Europa a un livello in cui non c’è più via d’uscita dalla guerra.

Signore e signori! Probabilmente ricorderete che solo un anno o due prima della caduta del muro di Berlino, nessuno avrebbe potuto prevedere quanto velocemente sarebbe accaduto. Alcuni pensavano che il muro sarebbe rimasto lì per sempre. Ma non c’era più. E tutto dipendeva dalla leadership dei politici e dalla volontà del popolo. Solo su questo.

Allo stesso modo, alcune persone ora pensano che Putin sia lì per sempre e che non ci sia fine alla guerra. Ma questo non è vero, tutto questo è un’illusione. Un’illusione che può essere dissipata dalla leadership. Può essere dissipato dalle decisioni. Può essere dissipato dal successo. E lo stiamo facendo! Insieme a te, Germania! Gli ucraini ti saranno sempre grati per questo. L’Ucraina resiste da più di ottocento giorni all’aggressione su vasta scala. 839.

Il 24 febbraio, all’inizio di questa invasione, nessuno avrebbe creduto che fosse possibile, ma ora è un dato di fatto. Abbiamo dimostrato che la Russia può fallire ed essere sconfitta. Abbiamo dimostrato che insieme ai nostri partner abbiamo tutto il necessario per proteggere la vita.

Abbiamo dimostrato che attraverso la nostra cooperazione possiamo espandere lo spazio di sicurezza. E lo spazio di sicurezza non cresce da solo: si espande solo attraverso decisioni congiunte e coraggio collettivo.

Tutti questi sono fatti. Tutte queste sono manifestazioni della leadership dell’Ucraina, della Germania e di tutti i nostri alleati e partner. In particolare la vostra leadership, quella presente in questa sala del Bundestag. Vi ringrazio – ognuno di voi personalmente. E ti sono particolarmente grato per la tua leadership nel fornire all’Ucraina i patrioti: hai salvato migliaia di vite. Grazie!

Abbiamo qualche altro obiettivo oltre alla pace? NO.

Abbiamo qualche altro sogno continentale oltre a un’Europa pacifica? NO.

Abbiamo qualche altro dovere se non quello di proteggere le nostre nazioni, la nostra Europa e l’ordine internazionale basato su regole? NO.

La Russia ha altri obiettivi e sogni. È unico contro tutti noi. Ed è per questo che dobbiamo tutti forzarlo a cambiare. Ed è possibile. Perché non esistono muri che non cadano. Tra pochi giorni incontreremo il Cancelliere tedesco e altri leader europei e mondiali in Svizzera per il vertice inaugurale della pace. La Russia ha cercato di interrompere questo vertice. Ma avverrà. Questo è un successo congiunto dell’Ucraina e di decine di paesi. Di solito, dopo una guerra, le circostanze venivano determinate o dai vincitori o da pochi forti che potevano intervenire e imporre qualcosa a tutti gli altri. Anche contro la loro volontà. Ora offriamo un formato fondamentalmente diverso. Un paese in cui nessuno può manipolare e far deragliare gli accordi, come la Russia ha fatto ripetutamente, e in cui tutte le voci vengono ascoltate: le voci del mondo.

Al Vertice per la Pace saranno rappresentati gli Stati di tutte le parti del mondo e ciascuno di essi potrà mostrare il proprio carattere e la propria leadership nello sforzo collettivo.

Tutti hanno un obiettivo comune: iniziare, passo dopo passo, a ripristinare pienamente la sicurezza e ad avanzare verso la pace reale. Cominciare, passo dopo passo, a ripristinare l’efficacia della Carta delle Nazioni Unite e delle norme fondamentali del diritto internazionale che garantiscono la sovranità e l’integrità territoriale degli Stati, nonché i diritti delle persone e delle nazioni.

Vogliamo dare una possibilità alla diplomazia e a questo scopo abbiamo riunito un centinaio di Stati. L’Ucraina non ha mai fatto affidamento solo sul potere delle armi. Sì, comprendiamo contro che tipo di assassini dobbiamo combattere oggi e non dimenticheremo che solo le armi possono fermarli efficacemente e proteggere le nostre vite.

Ma ricordiamo anche che la pace non nasce dagli spari, ma dalle garanzie – garanzie affidabili che non ci saranno più spari e che il male non verrà più sulla terra del popolo che voleva distruggere. Cosa può dare tali garanzie all’Ucraina adesso? L’unità del mondo, ed è per questo che il Summit per la Pace è importante.

L’unità degli amici, ed è per questo che la nostra cooperazione dovrebbe essere quanto più efficace possibile.

L’unità dell’Europa, ed è per questo che l’Ucraina deve diventare parte a pieno titolo dello spazio politico e di sicurezza europeo. Proprio come è il motivo per cui tu e i tuoi vicini avete vissuto per decenni senza la minaccia che qualcuno vi portasse via il paese.

Spetta a noi, insieme a tutti i nostri partner e a tutti coloro che valorizzano la vita e contribuiscono a proteggerla adesso, determinare quale sarà l’eredità di questo tempo per l’Europa nei tempi a venire.

Ci sarà sicurezza? Ci sarà rispetto? Ci sarà la pace? Sono fiducioso che sceglieremo la risposta giusta. Sceglieremo di porre fine a questa guerra. Alle nostre condizioni. Ed elimineremo completamente il deficit di sicurezza in Europa che ha dato a Putin l’illusione che le sue azioni aggressive avrebbero avuto successo. Sono la nostra leadership e la volontà degli ucraini che devono avere successo – per il bene della pace, per il bene dell’Europa, per il bene della vita. E così sarà. Ci sarà l’Europa, un continente senza guerre.

Grazie per l’invito, grazie mille per la vostra attenzione! Grazie per il tuo atteggiamento nei confronti del nostro popolo, che hai protetto dall’inizio della guerra. Non lo dimenticheremo mai. Grazie mille, Germania! Gloria all’Ucraina!”