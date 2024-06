Bloccata in dogana l’importazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche

AgenPress. Macchine pulitrici per bicchieri, amplificatori, speakers, luci a led, pannelli pubblicitari e, addirittura, un oggetto di grandi dimensioni raffigurante un albero, caratterizzato dalla presenza di una cascata e destinato a essere utilizzato con acqua, sono risultati tutti privi della marcatura CE e, in alcuni casi, tale marcatura, sebbene apposta, risultava contraffatta.

I prodotti da classificarsi come apparecchiature elettriche ed elettroniche erano destinati a costituire l’arredamento di alcuni locali pubblici e sono stati pertanto bloccati in importazione dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso gli uffici di Rivalta Scrivia – Tortona (AL) – Retroporto di Genova in quanto non conformi alla normativa di riferimento UE.

In particolare, nel corso di alcuni controlli mirati alla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accertato la presenza di diversi elementi di irregolarità sospendendone l’importazione e informando il Ministero delle Imprese e del Made in Italy che confermava le valutazioni effettuate dai funzionari doganali, in ottica di stretta collaborazione tra Dicasteri.

La merce descritta è stata tutta riesportata in quanto non conforme alla normativa unionale.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è sempre particolarmente attenta all’aspetto della sicurezza dei prodotti, in particolare nell’ambito delle apparecchiature elettriche ed elettroniche le quali, qualora non rispondenti agli standards unionali, potrebbero mettere a repentaglio la salute dei loro utilizzatori.