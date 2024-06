ATAC, il “treno dell’inclusività” viaggia su metro A

La bandiera pride progress per la prima volta in Europa sui convogli Metro

AgenPress. È entrato in servizio questa mattina sulla metro A il “treno dell’inclusività”, simbolo di rispetto per i diritti della persona, il primo treno allestito con i colori della bandiera “pride progress” che raccoglie tutti i colori della comunità arcobaleno.

Un’iniziativa che ATAC ha voluto realizzare per celebrare, come già fatto in diverse altre occasioni, i valori dell’inclusione nella settimana del Gay Pride.

Un video del “treno arcobaleno”, realizzato in collaborazione con kirweb, è stato diffuso sui canali social dell’azienda ed è diventato subito virale con oltre 100 mila visualizzazioni in meno di tre ore.

Il treno rimarrà in servizio fino a tutta l’estate.