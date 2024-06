Api, amiche dell’uomo. Il Castello di Lunghezza ospita il loro mondo dorato con Orso, gli animali del bosco e la piccola amica Masha

AgenPress. Il regno dorato delle api sarà protagonista di una domenica speciale al Castello di Lunghezza insieme all’arrivo di Orso, con gli animali del bosco e la loro piccola amica Masha. Attirati dal miele anche supereroi e principesse, tutti pronti per un viaggio alla scoperta di questi insetti fondamentali per la sopravvivenza del pianeta. Le api sono amiche dell’uomo e sono un grande modello di sostenibilità, ma soprattutto sono sentinelle della biodiversità e in questo momento sono in via di estinzione. Come salvarle per salvarci?

A spiegarlo nel Fantastico Mondo del Fantastico saranno gli esperti di Alapi, l’associazione laziale apicoltori, che condurrà i bambini nel “Fantastico Mondo” di queste eccezionali impollinatrici che garantiscono la riproduzione di fiori e piante ed illustrerà anche il progetto “Salva l’ape Ligustica di Alapi”.

Gli appassionati apicoltori saranno accompagnati da Orso, ma anche da principesse e supereroi, che parteciperanno ai divertenti laboratori e giochi educativi e creativi dell’associazione apistica fondata con lo scopo di salvaguardare l’ecosistema.

Una esperienza indimenticabile per i bambini, che naturalmente nel parco alle porte di Roma potranno, come ogni domenica, vivere gli incontri ravvicinati con i loro idoli di fumetti, cartoni animati, film, ed assistere ai numerosi live show lasciandosi conquistare dalla magia del sorriso.