AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 11 Giugno 2024.

AL NORD – Al mattino cieli irregolarmente coperti con piogge sparse. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con temporali intensi specie tra Trentino e Friuli, asciutto ma con velature altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo su alpi e prealpi, con piogge e temporali sparsi.

AL CENTRO – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attese locali precipitazioni tra Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino nuvolosità irregolare in transito sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, su quest’ultima con locali piogge associate. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con ampi spazi di sereno tra Calabria e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione; massime in calo al nord, stabili o in aumento altrove.