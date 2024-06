Media. 50.000 criminali russi furono graziati da Putin e reclutati da Wagner per combattere in Ucraina

AgenPress – Il famigerato gruppo mercenario russo Wagner ha reclutato almeno 48.366 criminali direttamente dalle carceri per combattere in Ucraina nel 2022 e nel 2023, ha rivelato un’indagine congiunta condotta da BBC News Russian e dal media indipendente Mediazona.

Nell’estate del 2022, i reclutatori militari del Gruppo Wagner, incluso il cofondatore del gruppo Yevgeny Prigozhin, hanno iniziato a visitare le colonie penali russe per offrire ai detenuti il ​​rilascio anticipato dal carcere se avessero firmato un contratto di sei mesi per combattere per Wagner in Ucraina.

Sulla base di documenti interni che descrivono in dettaglio i risarcimenti pagati alle famiglie dei combattenti Wagner deceduti, il gruppo reclutò 48.366 soldati dalle colonie penali di tutta la Russia. Dopo il successo di Wagner nell’arruolamento di prigionieri, anche il ministero della Difesa russo iniziò a reclutare prigionieri per il servizio militare.

Un conflitto durato mesi tra Wagner e l’allora ministro della Difesa Sergey Shoigu raggiunse il culmine durante la battaglia di Bakhmut quando Prigozhin incolpò pubblicamente il Ministero della Difesa per l’enorme numero di vittime. Poco dopo, Prigozhin guidò uno sfortunato ammutinamento, il cui fallimento segnò la fine della preminenza del gruppo.

Wagner perse 19.500 soldati nella battaglia di Bakhmut, 17.100 dei quali erano ex prigionieri. Coloro che sopravvissero alla battaglia e reclutarono soldati combattendo altrove in Ucraina, tornarono in Russia come uomini liberi.

Prigozhin è stato ucciso quando il suo jet privato si è schiantato nell’agosto 2023, dopo di che ai combattenti Wagner è stata data la scelta di lasciare la Russia o firmare contratti con il Ministero della Difesa. Sebbene non sia più una forza significativa in Ucraina, il Gruppo Wagner esercita ancora un’influenza significativa in Africa, dove vari governi hanno assoldato mercenari Wagner per rafforzare il proprio potere.

Nell’agosto 2022, un detenuto dell’IK2 a Rybinsk, nella regione di Yaroslavl, ha descritto l’incontro con il capo della Wagner PMC Yevgeny Prigozhin. A quel punto, i reclutatori di Wagner avevano già visitato circa due dozzine di colonie e portato in guerra centinaia di persone da tutta la Russia centrale.

L’accordo con Prigozhin era semplice: sei mesi al fronte in cambio della grazia e della completa cancellazione dei precedenti penali, insieme a indennità monetarie e pagamenti assicurativi alla famiglia in caso di morte o lesioni gravi. Oltre 70 detenuti di Rybinsk IK2 si unirono a Wagner, 23 dei quali morirono entro un paio di mesi. Rispetto alle perdite subite da altre colonie, questo gruppo può considerarsi fortunato.

Non sappiamo esattamente chi abbia avuto l’idea del “Progetto 42174” , il soprannome di Wagner PMC per il reclutamento di prigionieri. Probabilmente fu lo stesso Prigozhin, che negli anni ’80 fu condannato a 13 anni di carcere per furto e rapina; durante il reclutamento dei prigionieri, ha fatto ripetutamente riferimento al tempo trascorso in prigione. In ogni caso, il coinvolgimento dei prigionieri nella guerra non sarebbe potuto avvenire senza l’approvazione di Vladimir Putin: solo il presidente può concedere la grazia.

Il processo di fornitura di prigionieri alla guerra era semplice ed efficiente. I reclutatori, sotto la guida di Prigozhin o in modo indipendente, visiterebbero una colonia e proporrebbero l’accordo. Coloro che hanno accettato sono stati poi intervistati e controllati dai rappresentanti di Wagner PMC, che hanno affermato di valutare la loro forma fisica e il loro benessere. Non è chiaro se qualche candidato sia stato respinto durante questo screening. Anche gli individui affetti da HIV/AIDS ed epatite furono arruolati per la guerra, sebbene fossero assegnati a un’unità distinta chiamata distaccamento “Umbrella”, dal nome della società del franchise Resident Evil nota per la produzione di armi biologiche.

I prigionieri hanno lasciato la colonia dopo aver ricevuto identici certificati manoscritti attestanti che erano stati rilasciati con decreto del Presidente della Federazione Russa “Sulla grazia” a partire da una data specifica o senza. Questi decreti sono classificati e non pubblicati da nessuna parte.

Durante il reclutamento, a ogni mercenario Wagner PMC è stato assegnato un segnale di chiamata e una piastrina con un numero personale.

Prima della guerra del 2022, tutti i mercenari ricevevano un numero personale nel formato M-xxxx . Anche lo stesso Prigozhin (M-3308) e il comandante sul campo della Wagner PMC Dmitry Utkin (M-0209) avevano piastrine della serie “M”.

Ai prigionieri del Wagner PMC veniva assegnata una serie separata “K” di piastrine identificative: per questo motivo divennero noti come “Kashniki” nei necrologi e nelle chat room dei parenti.

Dopo essere stati graziati da Putin e aver firmato un contratto, ai prigionieri è stata assegnata una targhetta nel formato Kxxx-xxx, dove il primo numero è la colonia penale e il secondo è il proprio numero.