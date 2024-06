Ilaria Salis europarlamentare con 176mila preferenze. Legali, con proclamazione chiederemo libertà, “beneficia dell’immunità”

AgenPress – “Ne abbiamo sentite molte. Ci hanno accusato di usare candidature a fini strumentali. Abbiamo fatto bene ad agire. Ilaria Salis da stasera è un europarlamentare”. Lo ha detto il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Da qui mandiamo un grande abbraccio a Ilaria, la battaglia per la democrazia comincia oggi ma sarà ancora più forte”, ha aggiunto il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli.

Ilaria Salis ha ottenuto complessivamente 176.368 preferenze. Nell’Italia insulare ha preso 50.401 voti (26.210 in Sicilia), nell’Italia Nord-Occidentale ha ottenuto 125.967 voti (15.977sezioni su 15.999). Se Salis e Mimmo Lucano opteranno per l’elezione in un’altra circoscrizione, dalla circoscrizione Isole per Avs dovrebbe andare all’Europarlamento l’ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha ottenuto 18.540 voti.

“Non appena ci sarà la proclamazione chiederemo all’autorità giudiziaria Ungherese di rimettere in libertà Ilaria Salis e di sospendere il procedimento penale”, hanno detto gli avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini , annunciando l’istanza di revoca di qualsiasi misura cautelare. I due avvocati hanno ribadito che ora la 39enne italiana “beneficia dell’immunità” in base alle norme Ue ed hanno anche sottolineato che la magistratura ungherese potrebbe provvedere d’ufficio.