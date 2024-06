Germania. Nessuna elezione anticipata come in Francia. Spd, le cose devono cambiare, ma Scholz non sarà capro espiatorio

AgenPress – La Germania non seguirà la Francia e non terrà elezioni anticipate nonostante la deludente performance della coalizione di governo nelle elezioni europee. Lo ha detto un portavoce del cancelliere Olaf Scholz .

“La data regolare delle elezioni è il prossimo autunno. Ed è quello che intendiamo fare”, ha detto Steffen Hebestreit in una conferenza stampa del governo, secondo l’Agence France-Presse (AFP).

La coalizione di Scholz ha subito pesanti perdite alle elezioni europee , con tutti e tre i partiti del suo governo dietro ai conservatori e all’estrema destra, come mostrano i risultati preliminari.

I socialdemocratici della cancelliera (SPD) hanno ottenuto il loro peggior risultato della storia con il 14%, terzi dietro l’estrema destra AfD con circa il 16% e ben dietro il blocco conservatore CDU-CSU con il 30%. I Verdi hanno registrato il 12%, mentre il FDP liberale ha ottenuto il 5%.

Il risultato ha suscitato richieste da parte dei partiti di opposizione affinché Scholz seguisse l’esempio di Emmanuel Macron e indisse elezioni anticipate.

“Le cose devono andare diversamente”. All’indomani del voto in Germania, il presidente dei socialdemocratici Lars Klingbeil respinge gli attacchi al cancelliere, da parte di chi nell’opposizione, alla luce del crollo dei socialdemocratici, ha chiesto di porre la fiducia su Olaf Scholz. “Abbiamo svolto la nostra corsa elettorale come team”, ha affermato. “L’ Spd non farà più come accadeva qualche anno fa, quando di fronte alla prima sconfitta elettorale si cercava un capro espiatorio. Abbiamo lavorato insieme. Abbiamo perso insieme e insieme usciremo da questa situazione”, ha aggiunto. Per Klingbeil i partiti della coalizione di governo dovranno avere un altro atteggiamento e litigare di meno, mentre i socialdemocratici dovranno concentrarsi sui bisogni dei lavoratori.

I socialdemocratici vogliono impegnarsi per i lavoratori al centro della società, “per questa gente vogliamo combattere”. “E questo inizia ovviamente dalle consultazioni sul bilancio e deve andare avanti anche nel resto della legislatura”, ha continuato Klingbeil. Le liti nella coalizione hanno allontanato i cittadini dai partiti di governo, ha spiegato, aggiungendo che in futuro invece, sulle consultazioni sul bilancio ad esempio, “bisogna chiedersi se le cose possano esser fatte in un modo un po’ diverso”. E deve esser chiaro che gli aiuti all’Ucraina non possano contrapporsi alle misure necessarie per la Germania.