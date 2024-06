Europee. Klaus Davi: “Voto dimostra che su premierato e riforma giustizia sono caduti i tabù”

AgenPress. «La Premier Meloni ha tenuto alto il tema della giustizia anche per testarne l’effetto. E il risultato per lei è decisamente incoraggiante. Analizzando i dati si evince che quanto meno è riuscita a rompere un tabù narrativo sulla modifica della Costituzione, la separazione delle carriere e il premierato. In caso di referendum, se il centrodestra riuscirà a spiegare – dal loro punto di vista – che le riforme rappresentano un’opportunità per i cittadini, se la giocano. La strategia dei detrattori assomiglia molto a una canzone di Michel Polnareff diventata famosa in Italia col titolo “Una bambolina che fa no, no, no…”. Ma rischia di avere il fiato corto».

Lo ha dichiarato il giornalista e massmediologo Klaus Davi commentando i risultati delle Elezioni Europee 2024.