Elezioni europee. Di Stefano (Noi Moderati – Forza Italia): “Ennesima brutta figura di Roma Capitale”

AgenPress. “Mentre da tutti i comuni d’Italia arrivano sul sito del Ministero degli Interni i dati delle preferenze delle Elezioni europee 2024, soltanto Roma, la Capitale d’Italia, non ha neanche una sezione completa di preferenze. Il sito di Roma Capitale alla voce ‘Preferenze’ scrive malinconicamente ‘Dati non pervenuti’, dopo che gli scrutini sono terminati in nottata” dichiara in una nota Marco Di Stefano, capogruppo Noi Moderati – Forza Italia in Assemblea Capitolina.

“L’ennesima pessima figura della nostra amministrazione” evidenzia Di Stefano, che annuncia: “Ho presentato un’interrogazione al Sindaco Gualtieri per conoscere i motivi di questo ritardo e per sapere come intenda comportarsi con i responsabili di tale ‘flop’ dei servizi informatici di Roma Capitale”.