Egitto. Blinken esorta i leader regionali a “fare pressioni su Hamas affinché dica sì” all’accordo di Gaza

AgenPress – Il segretario di Stato americano Antony Blinken è tornato in Medio Oriente lunedì in un momento critico mentre Washington cerca di aumentare la pressione su Hamas e Israele affinché raggiungano un cessate il fuoco a Gaza e garantiscano che la guerra non si espanda in Libano.

Nella sua ottava visita nella regione da quando i terroristi di Hamas hanno attaccato Israele il 7 ottobre, scatenando la guerra in corso, il massimo diplomatico americano ha fatto la sua prima tappa al Cairo prima di dirigersi in Israele. Questa settimana si recherà anche in Giordania e Qatar.

Senza ancora una risposta ferma da parte di Hamas alla proposta ricevuta 10 giorni fa, Blinken ha iniziato la sua visita incontrando il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sissi, un mediatore chiave con Hamas.

Blinken ha nuovamente invitato Hamas ad accettare il piano, che secondo lui gode di ampio sostegno internazionale ed è stato accettato da Israele. “Il mio messaggio ai governi di tutta la regione… se volete un cessate il fuoco, spingete Hamas a dire ‘sì'”, ha detto ai giornalisti prima di lasciare il Cairo.

Ha detto che il piano sul tavolo è “l’unico modo migliore” per arrivare ad un cessate il fuoco, rilasciare i rimanenti ostaggi detenuti a Gaza e migliorare la sicurezza regionale.

“Credo fermamente… che la stragrande maggioranza delle persone, sia che si trovino in Israele, in Cisgiordania, a Gaza… vogliano davvero credere in un futuro in cui israeliani e palestinesi vivranno in pace e sicurezza”.

“Il discorso di Blinken durante la sua visita in Egitto è un esempio di pregiudizio verso Israele e offre una copertura americana all’olocausto condotto dall’occupazione a Gaza”, ha detto a Reuters Sami Abu Zuhri, alto funzionario di Hamas.

In Egitto, Blinken ha anche “discusso dell’importanza di riaprire il valico di frontiera di Rafah” durante il suo incontro con il presidente egiziano Abdel-Fattah el-Sissi al Cairo, secondo una lettura degli Stati Uniti.

Un funzionario statunitense e un funzionario israeliano hanno dichiarato al Times of Israel la scorsa settimana che i colloqui tra Israele, Egitto e Stati Uniti volti a riaprire Rafah sono rimasti in un vicolo cieco a causa del rifiuto di Israele di accettare qualsiasi coinvolgimento dell’Autorità Palestinese nella gestione del terminal di frontiera. .

Le parti hanno anche discusso l’ultima proposta israeliana di accordo sugli ostaggi, “governance post-conflitto” a Gaza, “che la proposta di cessate il fuoco porterebbe avanti”, si legge nel rapporto del Dipartimento di Stato.

Blinken “ha riaffermato il rifiuto degli Stati Uniti di qualsiasi spostamento forzato di palestinesi da Gaza” – una linea che gli Stati Uniti includono regolarmente nei dati americani sugli incontri con funzionari egiziani a causa della sensibilità del Cairo verso la possibilità che le operazioni militari israeliane a Gaza portino allo migrazione di massa dei palestinesi nel Sinai.