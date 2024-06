Weber: von der Leyen guiderà ancora un’Europa “democratica contro gli estremisti”

AgenPress – Il Partito popolare europeo vuole “un’Europa democratica” e “questo significa che il vincitore delle elezioni ha ora il diritto di nominare il presidente della Commissione europea”, che “per i prossimi cinque anni sarà Ursula von der Leyen”. Lo ha detto il presidente del Ppe, Manfred Weber, alla serata elettorale del partito allo Stanhope hotel di Bruxelles. “La grande preoccupazione era che arrivassero molti politici all’Eurocamera che vogliono distruggere la nostra Europa” ma “guardando le cifre sono orgoglioso del Ppe forte, questo è il messaggio migliore contro gli estremisti”.

“La Cdu e la Csu garantiranno che l’Europa mantenga la rotta. Noi siamo per la stabilità e siamo il baluardo contro gli estremisti di destra come l’AfD. La coalizione semaforo non è più in grado di raggiungere gli elettori”.

“Afd è un partito molto specifico, con un volto molto specifico: molti di loro sono veri nazionalisti e neonazisti. Credono in un’ideologia pericolosa. I cristiano-democratici del Ppe saranno sempre in prima fila per difendere la nostra Europa, ha aggiunto.

“L’Ue che difendiamo è quella di De Gasperi, Schuman, Adenauer – ha sottolineato -. Siamo orgogliosi della nostra Europa e la difenderemo da chi vuole distruggerla. Il risultato di oggi per noi è motivante, il Ppe è l’unico partito democratico di centro che ha guadagnato seggi”.