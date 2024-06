Weber. Invitiamo Socialisti e Renew ad un’alleanza pro-Europa. Marques conferma: “nessuna coalizione con l’estrema destra”

AgenPress – “Il Ppe è di nuovo il più grande gruppo al Pe, abbiamo vinto le elezioni e tra i principali partiti siamo gli unici che siamo cresciuti. La nostra candidata è Ursula von der Leyen, ha fatto una grande campagna elettorale”. Lo ha detto Manfred Weber del Ppe parlando dall’emiciclo dell’Eurocamera. “La questione è quale sarà la maggioranza, e io invito i Socialisti e Renew a unirsi a noi per un’alleanza pro-europea”, ha aggiunto Weber chiedendo di “rispettare i risultati delle Europee” nella composizione dei top job comunitari.

Un’alleanza con i Verdi? “Per noi il punto di partenza è l’alleanza con Socialisti e Renew. Il primo step ora è vedere se il cancelliere Olaf Scholz si dirà favorevole alla candidatura di Ursula von der Leyen e se lo stesso farà Emmanuel Macron”.

“Rispettiamo assolutamente il principio dello Spitzenkandidat”, ha detto il vicepresidente del gruppo dei socialisti Ue, Pedro Marques, congratulandosi con Ursula von der Leyen. Ora “l’importante è plasmare un programma per la Commissione” che vada bene per noi. “Parliamo delle politiche ed è da questo che dipenderà il nostro sostegno alla presidenza della Commissione. E’ fondamentale che non ci sia una coalizione con l’estrema destra: nessuna coalizione con l’Ecr e Id. Se altri gruppi dovessero essere chiamati ai tavoli negoziali, devono essere pro Europa e democratici”.