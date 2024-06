Parigi. Macron scioglie il Parlamento. Non positivo esito elezioni. Esulta Le Pen: pronti a governare il paese

AgenPress – Il presidente francese Emmanuel Macron ha preso la parola per annunciare – subito dopo l’annuncio dei risultati delle europee – lo scioglimento del Parlamento e la convocazione di nuove elezioni il 30 giugno e il 7 luglio.

Il presidente francese ha affermato che non può far finta di nulla, che l’esito delle elezioni europee non è positivo per il suo governo e che l’ascesa dei nazionalisti è un pericolo per la Francia e l’Europa .

“Non posso che salutare con favore questa decisione. Siamo pronti a governare se i francesi vorranno darci la fiducia” in queste nuove elezioni, ha commentato Marine Le Pen.

“Siamo pronti ad esercitare il potere se i francesi ci daranno fiducia in queste future elezioni legislative. Siamo pronti a risollevare il Paese, pronti a difendere gli interessi dei francesi, pronti a porre fine a questa immigrazione di massa, pronti a fare del potere d’acquisto dei francesi una priorità, pronti ad avviare la reindustrializzazione del Paese”.

Emmanuel Macron ha ”fatto bene ad annunciare lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale, perché non ha più alcuna legittimità”, ha detto il leader della France Insoumise (Lfi), Jean-Luc Mélenchon.