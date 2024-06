Israele. In migliaia hanno reso l’ultimo omaggio ad Aron Zmora, l’ufficiale ucciso durante il salvataggio dei 4 ostaggi

AgenPress – Migliaia di persone in lutto, tra cui i familiari degli ostaggi tenuti a Gaza, si sono riversate domenica a Gerusalemme per partecipare al funerale di Arnon Zmora , l’ufficiale antiterrorismo della polizia ucciso sabato durante un’operazione che ha salvato quattro prigionieri dal centro di Gaza.

Zmora, un ufficiale dell’unità antiterrorismo d’élite Yamam, è stato colpito e ferito gravemente dai terroristi di Hamas che sorvegliavano tre dei quattro ostaggi. Ha ceduto alle ferite poco dopo essere arrivato in un ospedale in Israele.

Ha fatto parte della missione per salvare Almog Meir Jan, Andrey Kozlov, Shlomi Ziv e Noa Argamani, che è stata successivamente ribattezzata “Operazione Arnon” in suo onore.

Anche prima dell’arrivo del corteo funebre al cimitero militare di Monte Herzl a Gerusalemme, gli israeliani erano allineati lungo la strada davanti alla casa della famiglia Zmora, nella vicina città di Mevasseret Zion, sventolando bandiere israeliane in segno di omaggio.

All’interno del cimitero, la madre di Zmora, Ruti, ha elogiato suo figlio, che secondo lei non era solo “l’eroe di tua madre”, ma anche “l’eroe di un intero paese”.

“Il tuo film preferito da bambino era ‘Robin Hood’. In seconda elementare ti vestivi da paracadutista. Hai ammirato Yoni Netanyahu per l’operazione Entebbe”, ha detto Ruti al notiziario Channel 12, riferendosi all’eroe dell’IDF – fratello dell’attuale primo ministro – ucciso durante la missione del 1976 che salvò oltre 100 ostaggi israeliani rapiti in Uganda.

“Il mio ragazzo, pieno di gioia, di vita, con uno sguardo gentile e una risata fragorosa che mi rimane nel cuore”, ha detto. “Un bambino fantasioso e creativo che sa che anche se la strada è difficile, il cielo è il limite.

“Figlio mio amato”, continuò, “sono così felice che venerdì scorso ho potuto dirti: ‘Arnon, abbi cura di te e dei tuoi amici. Ti amo.’ Mi hai risposto: ‘Mamma, ti voglio bene anch’io’”.

“Sapevo che era la roulette russa”, ha detto. “Hai sacrificato la tua vita per il Paese.”

Il capo dell’unità antiterrorismo Yamam ha detto di Zmora che è stato “sempre il primo e durante l’eroica operazione da lui guidata ha agito con coraggio ed è stato un modello per i suoi combattenti.

“Le sue azioni hanno portato luce al popolo di Israele e purtroppo ha pagato per questo con la vita”, ha aggiunto. “Invece di partecipare al giubilo nazionale, stiamo vivendo un profondo lutto”.

Al funerale ha partecipato il commissario della polizia israeliana Kobi Shabtai, che ha pronunciato un elogio funebre a nome della polizia israeliana.

“Arnon, ti conoscevo e ho sentito molto parlare di te. Hai combattuto il 7 ottobre nei kibbutz che circondano Gaza, hai partecipato a innumerevoli attività e operazioni che rimarranno per sempre nascoste agli occhi del pubblico”, ha detto Shabtai. “Hai sempre compreso la missione che ti stava davanti, hai cercato il contatto, hai agito con il coraggio riservato alle persone eccezionali e credo che tu abbia sentito profondamente la grandezza del momento.

“Arnon, abbiamo concordato che ci saremmo lanciati insieme con il paracadute alla fine del mio mandato”, ha detto Shabtai, il cui mandato scadrà il 17 luglio. “Purtroppo non abbiamo avuto il tempo di farlo”.

Tra coloro che hanno reso omaggio a Zmora c’era Aviram Meir, lo zio di Almog Meir Jan, uno degli ostaggi salvati durante l’operazione diurna di sabato.

Arnon “ha portato gioia alle famiglie, tu hai portato gioia al popolo di Israele”, ha detto Aviram Meir tra le lacrime.

“Vorrei rivolgermi alla famiglia Zmora e dirvi che il sangue dei vostri figli è mescolato al nostro. Questa è un’alleanza indissolubile. Vi ringrazio dal profondo del mio cuore.”

La vedova di Arnon, Michal Zmora, è stata l’ultima a parlare e ha detto di aver scelto di farlo intenzionalmente.

“Ho chiesto di parlare per ultima perché i comandanti stavano parlando di quanto tu sia un eroe… ora tutti conoscono il tuo eroismo”, ha detto. “Più di tutto, però, eri un uomo dolce, pieno di risate, sensibilità e compassione. Sei stata mia moglie negli ultimi 12 anni. Negli ultimi otto anni sei stato anche un padre perfetto.

«È importante che queste cose vengano dette per ultime, dopo le storie di eroismo. Questo è ciò che risuonerà in te.

“Non c’è altro amore come il nostro, non ce n’è. Non vedi più quel tipo di amore, un amore che implica scegliersi l’un l’altro ogni mattina. Un amore che implica dialogo e ascolto: ogni giorno che passava ci amavamo di più.

“Abbiamo cresciuto insieme due bambini meravigliosi, amore mio, i cui mondi sono andati in pezzi in un istante. Li avvolgo e li proteggo. So che lo sai, e so anche che hai pensato a noi nella frazione di secondo in cui hai realizzato che la morte stava arrivando.

“Alla fine, io e i bambini staremo bene”, ha detto tra le lacrime. “Sapranno quanto fosse un eroe il loro padre, quante vite ha salvato… ma molto più di questo, ricorderanno quanto si sono divertiti con te. Andare in bicicletta, suonare la chitarra, accendere un falò, mangiare il gelato, divertirsi insieme ed essere una famiglia.

Domenica scorsa, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha elogiato Zmora all’inizio della riunione settimanale del gabinetto.

“L’enorme risultato di ieri ha fatto sì che la nazione si ergesse più in alto”, ha detto Netanyahu, “e devo dire che ha fatto sì che anche i sostenitori di Israele in tutto il mondo si ergessero più in alto”.