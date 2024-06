Hamas nega che Egitto e Qatar hanno minacciato l’arresto dei leader se non avessero approvato l’accordo su Gaza

AgenPress – Egitto e Qatar non hanno minacciato di arrestare i leader di Hamas se non avessero accettato l’ultima proposta di accordo sugli ostaggi, riferiscono fonti di Hamas all’agenzia statale Saudi Al Arabiya.

Fonti di Hamas respingono un articolo del Wall Street Journal di venerdì secondo cui i due paesi mediatori avrebbero esercitato pressioni sulla leadership di Hamas a Doha affinché firmasse un accordo presentato dalla Casa Bianca per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani lì detenuti.

Negli ultimi giorni il Qatar e l’Egitto hanno aumentato la pressione sulla leadership di Hamas a Doha affinché firmi un accordo presentato dalla Casa Bianca per garantire una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti lì, ha riferito venerdì il Wall Street Journal. Secondo il Journal, che cita funzionari anonimi che hanno familiarità con i negoziati, i due paesi mediatori hanno minacciato i leader del gruppo terroristico di sanzioni, tra cui il congelamento dei loro beni, l’espulsione dalla capitale del Qatar e gli arresti. Ciò è avvenuto su sollecitazione dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Il presidente degli Stati Uniti Biden ha presentato l’ultima proposta israeliana in un discorso del 31 maggio alla Casa Bianca che, secondo diversi media, ha colto Israele di sorpresa. L’offerta prevede tre fasi di negoziati – che vacillano da aprile – a cominciare da una tregua di sei settimane durante la quale verranno rilasciati i rimanenti ostaggi vivi, donne, anziani e malati.

In una telefonata di lunedì con l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Biden ha esortato il Qatar “a utilizzare tutte le misure appropriate per garantire l’accettazione dell’accordo da parte di Hamas”, secondo una lettura della Casa Bianca. Giovedì, il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller ha affermato che l’amministrazione Biden è “fiduciosa” che il Qatar stia esercitando quanta più pressione possibile.

Il disaccordo tra Israele e Hamas sull’accordo è imperniato sulla stipula di un cessate il fuoco permanente a Gaza.

Il Wall Street Journal, che ha esaminato il testo della proposta, ha affermato di aver minimizzato la possibilità di un cessate il fuoco permanente, che dipenderebbe dai colloqui tenuti durante la prima fase dell’accordo. Al contrario, la proposta conteneva molteplici riferimenti alla “calma sostenibile”, ha affermato il Journal.

Hamas, che inizialmente aveva affermato di “vedere positivamente” la proposta, ha poi segnalato che probabilmente rifiuterebbe l’accordo.

“C’è un divario tra ciò che c’è nel documento e le dichiarazioni di Biden”, ha detto mercoledì il gruppo terroristico, aggiungendo che la presunta discrepanza ha portato a “confusione e controversia”.