Hamas: 274 morti nel blitz di Israele per liberare gli ostaggi. Netanyahu: operazione si chiamerà “Arnon”

AgenPress – Sono almeno 274 le persone che sono state uccise e centinaia quelle rimaste ferite ieri dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza nel blitz che ha portato alla liberazione di quattro ostaggi in mano ad Hamas: lo hanno reso noto funzionari del gruppo. Ieri Hamas aveva annunciato che almeno 210 palestinesi e erano morti e 400 erano rimasti feriti nell’operazione miliare nella zona del campo profughi di Nuseirat.

In apertura della seduta di governo a Gerusalemme, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha annunciato che il governo ha approvato che l’azione per liberare gli ostaggi sarà chiamata “Operazione Arnon”, per ricordare il comandante delle forze rimasto ucciso durante l’azione.