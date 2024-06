Gaza. 3 dei 4 ostaggi erano in casa di un reporter di Al Jazeera. Forze israeliane hanno finto di essere palestinesi

AgenPress – Tre dei quattro ostaggi israeliani liberati sabato si trovavano nella casa di giornalista palestinese, hanno detto le forze armate israeliane, citate dai media locali. L’esercito israeliano ha riferito che il reporter di Al Jazeera Abdullah Jamal era un operativo di Hamas e teneva in ostaggio, insieme alla sua famiglia, Almog Meir, Andrey Kozlov e Shlomi Ziv nella sua casa a Nuseirat.

Secondo testimoni oculari citati dai media arabi, alcune delle forze speciali israeliane sono entrate sabato nel campo di Nuseirat a Gaza per condurre un’operazione su larga scala per liberare quattro ostaggi, spacciati per sfollati di Gaza o combattenti di Hamas.

Il canale di notizie Asharq di proprietà saudita ha citato i residenti locali che affermano che un’unità delle forze speciali, comprese le donne, è entrata nel campo sotto false spoglie, guidando un’auto bianca carica di materassi. Hanno detto che le donne erano vestite con abiti “che le donne indossano qui in guerra”.

Secondo il rapporto, le forze speciali si sono presentate ai residenti locali come palestinesi in fuga dall’operazione delle forze di difesa israeliane a Rafah, e hanno affermato di aver affittato un posto nell’area intorno al mercato di Nuseirat, indicando l’edificio dove si trovava l’ostaggio Noa Argamani. che si terrà. I tre ostaggi maschi salvati durante l’operazione – Andrey Kozlov, Shlomi Ziv e Almog Meir Jan – erano detenuti in un altro edificio a 200 metri di distanza.