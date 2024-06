Europee. von der Leyen: “abbiamo vinto, fermeremo gli estremisti di destra e sinistra. Siamo il partito più forte

AgenPress – Il Partito popolare è “la più grande forza al Parlamento europeo e nessuna maggioranza potrà essere formata senza il Ppe. Costruiremo un bastione contro gli estremisti da sinistra e da destra. Li fermeremo”. Lo ha detto la candidata di punta del Ppe, Ursula von der Leyen, alla serata elettorale del partito allo Stanhope hotel a Bruxelles. “Abbiamo vinto le elezioni europee, siamo il partito più forte, ancora di stabilità, e questo è un grande messaggio”.

Questa campagna elettorale è stata “una delle esperienze migliori e più belle della mia vita politica. Ho visto un livello elevatissimo di fiducia nei confronti del nostro partito in Europa”, ha detto von der Leyen accompagnata dai cori ‘Ursula, Ursula’ scanditi dai sostenitori. “Quello che i cittadini si aspettano da noi è che sapremo realizzare un’Europa forte”, ha sottolineato la candidata di punta del Ppe. “Stasera dobbiamo celebrare il nostro successo il più possibile, trascorriamo una bella e lunga notte, ma da domani dobbiamo lavorare per l’Europa, per i cittadini europei”.