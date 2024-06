Europee. Alle 23 ha votato il 14,64% degli aventi diritto. Seggi riaperti alle 7

AgenPress – Per le elezioni europee alle 23 ha votato il 14,64% degli aventi diritto. È quanto emerge dai dati, quasi definitivi, del Viminale pubblicati sul portale ‘Eligendo’ (61.165 sezioni su 61.650). L’ultima volta che si è votato per le europee su due giorni è stato nel 2009: in quell’occasione l’affluenza alle 22 fu del 17,8%, quasi tre punti percentuale in meno (20,5%) della precedente tornata elettorale, nel 2004, quando si votò sempre su due giornate. Per le elezioni regionali del Piemonte, l’affluenza è del 17,55% (4.767 sezioni su 4.795), per le comunali il dato (19.561 sezioni.su 19.578) è del 20,62%.

Per le elezioni regionali del Piemonte, l’affluenza è del 17,54% (4.795 sezioni su 4.795), per le comunali il dato (19.578 sezioni.su 19.578) è del 20,63%.

Oggi i seggi sono stati riaperti alle 7 e chiuderanno alle 23, quando inizierà lo spoglio – l’Italia sarà l’ultimo Paese dell’Unione a terminare le votazioni. Dal Viminale arriva un dato parziale sull’affluenza anche per quanto riguarda le Regionali del Piemonte. Alle urne è andato il 17,75% degli aventi diritti, secondo i dati arrivati da circa la metà delle 4.795 sezioni, mentre per quelle comunali – si vota in 3.698 Comuni italiani – l’affluenza è stata del 20,69%, con i dati relativi a circa due terzi delle 19.578 sezioni.