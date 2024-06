RAI. Ad Sergio: Serena Bortone andava licenziata e non è stata punita. Le scrisse di mandare in onda il monologo di Scurati

AgenPress – “Serena Bortone doveva essere licenziata per quello che ha fatto e non è stata licenziata. Non è stata punita. L’11 di questo mese rappresenterà le sue tesi e valuteremo, ma certamente a nessun dipendente di nessuna azienda sarebbe consentito di dire cose contro l’azienda in cui lavora. Lei questo ha fatto e non è stata punita”. Lo ha detto l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, alla Festa dell’Innovazione del Foglio a Venezia, riferendosi alle polemiche sul caso Scurati.

“Io ho mandato un whatsapp a Bortone con il quale la invitavo a mandare in onda il monologo di Scurati. Che poi dovesse andare gratuitamente o meno, questa è solo una delle infinite scelte che si prendono. Nessuno avrebbe impedito quel monologo. Lui non è venuto perché non veniva pagato. Ne era consapevole Bortone e anche la redazione”.