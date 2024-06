Parigi. Biden: “Tutta l’Europa è minacciata dalla Russia. Putin non si fermerà all’Ucraina. Non lo permetteremo”

AgenPress – “Tutta l’Europa è minacciata dalla Russia, la posta in gioco è altissima. Putin non si fermerà all’Ucraina. I nostri due paesi continueranno ad agire per rispondere alle sfide del nostro tempo. Putin non si fermerà all’Ucraina”, ha affermato Joe Biden dopo aver incontrato a Parigi Emmanuel Macron, a cui ha ribadito che “gli Stati Uniti rimangono al fianco dei loro alleati e della Francia”. Gli Stati Uniti hanno aiutato l’Ucraina “sapendo quello che accadrà se Putin riesce a soggiogare” il Paese cha ha invaso. “Non si fermerà. Putin non si fermerà all’Ucraina. Va al di là, tutta l’Europa sarà minacciata. Noi non lo permetteremo, gli Usa rimangono al fianco dell’Ucraina, dei nostri alleati e della Francia”.

“Ieri ho annunciato un nuovo pacchetto di aiuti, il sesto. Stiamo mantenendo le nostre promesse“, ha ricordato Biden al termine della sua colazione di lavoro all’Eliseo. “Mi congratulo con la Francia, con gli alleati europei, per il loro lavoro”, ha proseguito Biden parlando di un “rapporto inossidabile” con Parigi.

Macron ha ringraziato Biden per “l’impegno degli Stati Uniti” in Ucraina. “In questo conflitto sono in gioco la sicurezza e la stabilità della nostra Europa”, ha dichiarato il capo dell’Eliseo. “Sulla questione dell’Ucraina, il nostro punto di vista è comune, è quello del rispetto del diritto internazionale , della libertà dei popoli a disporre di se stessi”.

“In questo conflitto – ha detto il presidente francese nella dichiarazione comune alla stampa dopo il pranzo di lavoro – sono in gioco la sicurezza e la stabilità della nostra Europa”. “Sulla questione dell’Ucraina – ha aggiunto – la nostra opinione è la stessa, quella del rispetto del diritto internazionale, della libertà dei popoli a disporre di se stessi”. A proposito dello stallo dell’assistenza militare al Congresso americano per il quale ieri si è scusato con il leader ucraino Volodymyr Zelensky, Biden ha detto che avrebbe preferito “che gli aiuti all’Ucraina fossero stati sbloccati sei mesi fa, ma alla fine ce l’abbiamo fatta”.

Joe Biden ed Emmanuel Macron hanno entrambi incontrato ieri Zelensky, anch’egli in Francia per le commemorazioni del D-Day. “Questo stretto coordinamento sulle crisi internazionali servirà a preparare i prossimi incontri internazionali, in particolare il vertice del G7 in Italia a giugno e il vertice della Nato a Washington a luglio”, ha dichiarato l’Eliseo, aggiungendo che saranno discusse anche questioni bilaterali.