La Fondazione Insigniti OMRI plaude all’inserimento del tema della disabilità nell’agenda del prossimo vertice G7

AgenPress. Durante il vertice del G7, che si terrà in Puglia dal 13 al 15 giugno 2024, per la prima volta sarà dedicato un dossier alla disabilità. Tale inclusione riflette il crescente riconoscimento delle questioni legate alla disabilità come parte rilevante degli scenari globali e sottolinea l’impegno verso politiche inclusive e la promozione di pari opportunità per tutte le persone, indipendentemente dalla loro condizione.

L’iniziativa è stata fortemente promossa dal Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, che ne ha sottolineato l’importanza ricordando anche che l’Italia organizzerà il primo incontro ministeriale sulla disabilità e l’inclusione.

In occasione della cerimonia di presentazione della Fondazione Insigniti OMRI, avvenuta lo scorso 19 febbraio nel Palazzo del Viminale, il Ministro Locatelli aveva fatto giungere un caloroso messaggio di saluto nel quale ricordava, fra l’altro, che «oggi più che mai tutti insieme siamo chiamati a promuovere percorsi di piena partecipazione di ogni persona alla vita della nostra comunità con un’attenzione particolare alle fasce più fragili della popolazione e ai più giovani. Le sfide di questo tempo che viviamo sono tante, ma insieme e rafforzando la collaborazione a tutti i livelli, potremo fare sempre di più e meglio e rendere più forti e coese le nostre comunità».

Il tema della disabilità costituisce uno fra i pilastri dell’attività della Fondazione Insigniti OMRI, che ha costituito un apposito Comitato consultivo presieduto da Eliana Tagliente, da 42 anni in lotta con il diabete mellito e da 17 anni con la sclerosi multipla.