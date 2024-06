Inaugurata oggi Wolf Legend, la nuova Drop & Twist Tower di Gardaland

AgenPress. In un tripudio di fuochi pirotecnici, con una piazza gremita di Visitatori, è stata inaugurata ufficialmente l’attrazione 2024: Wolf Legend, una Drop & Twist Tower, ovvero una torre a caduta, per famiglie amanti del brivido e temerari di ogni età, un’avventura altamente immersiva, unica nel suo genere, capace di catturare l’immaginazione e l’emozione di diverse generazioni.

La scenografica attrazione, disponibile da oggi e per tutta la stagione nel cuore del parco, è stata aperta al pubblico dall’Amministratore Delegato di Gardaland Sabrina de Carvalho con un innovativo “taglio del nastro”: una torcia infuocata a tema con l’area.

“Wolf Legend” trae ispirazione dalla figura cardine della nuova attrazione: un maestoso lupo di oltre 16 metri che, colpito da una maledizione, è stato pietrificato con le sue enormi fauci spalancate. I Visitatori chiamati a raccolta sfidano le altezze compiendo un’audace rituale: gettarsi tra le fauci dell’animale pietrificato per spezzare la maledizione che lo imprigiona.

L’avventura Wolf Legend inizia già dal portale di ingresso caratterizzato da un imponente tronco di albero che, a causa del maleficio, ha preso le fattezze del maestoso animale. Gli Avventurieri poi, a bordo di una gondola, sulle note di un canto rituale, iniziano a salire lungo la torre ottagonale circondati da scintillanti simboli da decifrare, straordinari effetti di luce e, solo quando toccano il punto più alto dell’attrazione, cadono da 25 metri di altezza nelle fauci del lupo, attraversando dense nuvole di fumo. Gli Ospiti vengono fatti salire e scendere più volte e ruotano ripetutamente attorno all’asse della torre, così da vivere un’esperienza avvincente prima della discesa finale.

”Wolf Legend è stata ideata e progettata dal Team Creativo di Merlin Entertainments dopo aver ascoltato e valutato le richieste dei nostri Ospiti, tramite sondaggi che effettuiamo costantemente all’interno del parco.” commenta Sabrina de Carvalho, Amministratore Delegato di Gardaland “Per questo confidiamo che incontrerà il favore del nostro pubblico, al quale vogliamo offrire un’esperienza completa, esclusiva e magica”.

Gardaland continua dunque ad investire per rafforzare la propria posizione di destinazione turistica a livello europeo e confermarsi un top player nell’offerta dell’intrattenimento per famiglie. “Ogni anno, investiamo nelle infrastrutture, nella gestione delle attrazioni e nei servizi.” racconta l’AD de Carvalho, “L’investimento complessivo per la stagione in corso si aggira intorno ai 14 milioni di euro. Questa cifra comprende sia la realizzazione della nuova attrazione che l’allestimento degli spettacoli nel Parco, ma anche le iniziative e le manutenzioni straordinarie in tutto Gardaland Resort, compresi i tre Hotel e il SEA LIFE.”

Intanto le presenze nel Resort confermano l’affezione della clientela italiana per il 54% ma anche straniera, soprattutto di area tedesca. “Ogni anno riceviamo milioni di ospiti e anche per la stagione in corso le prenotazioni sono in linea con le previsioni e per l’estate puntiamo a registrare un’occupazione del 95-98% come accaduto gli scorsi anni.” La posizione strategica del Resort permette non solo di godere delle giornate al parco, di rilassarsi nell’ampia area acquatica ma anche di spostarsi nelle vicine città d’arte, soggiornando, però, nel cuore del divertimento e del lago di Garda. “L’obiettivo di Gardaland Resort è conquistare tutta la famiglia con esperienze inedite.” conferma Sabrina de Carvalho.

Fra le novità di stagione, sul fronte spettacoli la programmazione si amplia con !MPOSSIBLE al Gardaland Theatre, uno spettacolo di magia e illusionismo che in pochissimo tempo ha conquistato il cuore di grandi e piccoli ospiti, mentre al cinema 4D va in scena un intramontabile classico: LOONEY TUNES™ 4D. Sui viali del Parco, invece, le Street Animation vedono ballerini, cantanti, maghi, un drago con il suo coraggioso cavaliere e molti altri artisti coinvolgere a sorpresa i visitatori in divertenti avventure lungo i viali.

Dal 15 giugno e fino all’8 settembre Gardaland entrerà nel vivo della stagione estiva con Gardaland Night is Magic le aperture serali fino alle ore 23:00 offrendo agli ospiti 13 ore di puro divertimento e tantissime nuove emozioni, nella splendida cornice del Lago di Garda in versione serale.

Imperdibile l’appuntamento del 22 giugno con il Gardaland Summer Festival l’evento musicale a tutto volume con RTL 102.5 fino all’1 di notte con Ospiti e DJ set esclusivi. Special guest dell’edizione 2024: gli Articolo 31!

J-Ax e DJ Jad trasformeranno piazza Jumanji in una discoteca a cielo aperto, si ballerà e si canterà sulle note delle loro hit.