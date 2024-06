Gaza. Gli ostaggi liberati stanno bene. Netanyahu: in un modo o nell’altro li riporteremo tutti a casa

AgenPress – Quattro ostaggi israeliani sono stati salvati dalla prigionia di Hamas sabato in un’audace operazione diurna nel centro della Striscia di Gaza, hanno annunciato i militari.

Noa Argamani , 26 anni, Almog Meir Jan , 21, Andrey Kozlov , 27, e Shlomi Ziv , 40, erano stati rapiti dal festival musicale Supernova, vicino alla comunità di Re’im, la mattina del 7 ottobre, quando circa 3.000 militanti guidati da Hamas i terroristi hanno ucciso 1.200 persone e preso 251 ostaggi in una furia omicida nel sud di Israele.

Ufficiali dell’unità antiterrorismo d’élite Yamam della polizia, insieme ad agenti dello Shin Bet, hanno fatto irruzione simultaneamente in due edifici di Hamas nel cuore di Nuseirat, nel centro di Gaza, si legge in una dichiarazione congiunta. Argamani è stato salvato in un luogo, mentre Meir Jan, Kozlov e Ziv erano nel secondo luogo.

Secondo l’esercito, altre centinaia di soldati delle forze di difesa israeliane hanno preso parte all’operazione.

“Gli ostaggi sono stati salvati dai combattenti dello Shin Bet e dello Yamam da due diverse località in un’operazione nel cuore di Nuseirat. Le loro condizioni mediche sono stabili e sono stati trasferiti per ulteriori esami medici presso il Centro medico Sheba a Tel HaShomer. Forze di sicurezza Continueremo a fare ogni sforzo per riportare indietro gli ostaggi.”

Più tardi, in una dichiarazione televisiva, il portavoce dell’IDF, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha parlato dell’eroica operazione: “L’IDF e Yamam si sono infiltrati in due strutture mentre erano sotto il fuoco dei terroristi di Hamas. Un soldato Yamam è stato gravemente ferito durante l’operazione e portato in un ospedale israeliano, ma è morto poco dopo. Era alla guida delle forze che hanno condotto l’operazione. Lo ha fatto sapere l’esercito sottolineando che “Zamora è un eroe di Israele che ha amato e protetto il suo Paese”. “L’esercito – ha detto il portavoce militare – saluta la sua memoria”.

“Questa operazione è stata un successo nel salvare e restituire quattro ostaggi. Continueremo a fare di tutto per restituire i 120 ostaggi ancora detenuti a Gaza . Siamo fiduciosi che vi raggiungeremo e questa operazione non finirà finché non sarete tornati a casa.

“Non ci arrenderemo con un solo ostaggio. Voglio dire che è un grande orgoglio vedere le forze di sicurezza lavorare insieme, fianco a fianco, in un’operazione vitale: riportare gli ostaggi a casa. Quando l’operazione ha raggiunto questo livello di intelligence ed è stato approvato [dagli organi competenti]… solo allora ci è stato permesso di procedere. Hamas nasconde intenzionalmente gli ostaggi nei quartieri civili.”

Secondo la Cnn gli Usa hanno aiutato Israele nell’azione, lo ha riferito una fonte Usa. “Una cellula americana ha sostenuto gli sforzi per salvare quattro ostaggi israeliani, collaborando con le forze israeliane nell’operazione”.

“In un modo o nell’altro riporteremo a casa tutti gli ostaggi”, ha detto il premier Benyamin Netanyahu all’uscita dell’ospedale Tel HaShomer dove ha incontrato i 4 ostaggi liberati e i loro familiari. “Quando ho sentito ‘il diamante è nelle nostre mani’ – ha raccontato – mi sono emozionato. E’ una operazione eroica che sarà ricordata nella storia dell’eroismo del popolo di Israele”. “Ma abbiamo pagato un prezzo, il comandante Arnon Zamora, un ufficiale. So il dolore che la famiglia sta vivendo”.

Netanyahu ha chiesto a Benny Gantz di non lasciare il governo di emergenza nazionale israeliano. “Non rinunciamo all’unità, anche oggi dobbiamo continuare a mostrare responsabilità”, l’appello del premier su X. Il leader centrista stasera avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa per annunciare le sue dimissioni, in dissenso con la linea del premier sulla guerra e sul futuro politico della Striscia. Gantz, dopo il blitz dell’esercito ha poi cancellato l’appuntamento.