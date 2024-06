Ue. Orban ostacola la decisione sui colloqui di adesione dell’Ucraina tra i membri dell’Europa

AgenPress – “Quasi tutti gli Stati membri hanno accolto con favore le relazioni della Commissione sui passi avanti compiuti da Ucraina e Moldova sul percorso di adesione e le hanno approvate, chiedendo alla presidenza di tenere entrambe le conferenze intergovernative entro la fine del mese”. Lo fa sapere una fonte qualificata europea. L’Ungheria, dice la fonte, però “dubita della valutazione della Commissione e vuole ancora vedere una serie di cose nei quadri negoziali, anche se questo non è stato l’argomento delle discussioni di oggi”.

Sta pertanto impedendo il consenso tra i membri dell’UE sull’inizio dei colloqui di adesione dell’Ucraina.

La notizia è arrivata dopo che, lo stesso giorno, la Commissione europea ha sostenuto l’ avvio dei negoziati di adesione con l’Ucraina, secondo il primo ministro Denys Shmyhal.

Per avviare i colloqui, l’UE deve concordare all’unanimità che l’Ucraina ha adottato misure per migliorare questioni come la corruzione e la protezione delle lingue minoritarie.

Budapest ha ripetutamente affermato che la minoranza etnica ungherese concentrata nell’Ucraina sudoccidentale è discriminata a causa delle leggi linguistiche di Kiev.

L’Ucraina nega le accuse e ha aggiornato la propria legge sulle minoranze nazionali alla fine del 2023 in linea con le raccomandazioni dell’UE.

“Tutti sanno che la Commissione ritiene che la Moldavia e l’Ucraina abbiano soddisfatto le loro richieste e che dovremmo tenere una conferenza intergovernativa”, ha detto un diplomatico europeo ai media ucraini.

“Molti paesi sono d’accordo con questo, ma l’Ungheria ha ribadito che ci sono delle condizioni che devono ancora essere soddisfatte. Altrimenti, non potranno accettare la valutazione della Commissione.”

Un’altra fonte diplomatica senior non divulgata ha affermato che l’Ungheria ha ribadito la sua posizione precedente sulla mancanza di progressi riguardo alla questione delle minoranze etniche in Ucraina, menzionando che anche l’UE deve “andare avanti” con i colloqui di adesione di Serbia e Albania.

“Siamo tutti (tranne l’Ungheria) favorevoli allo svolgimento della conferenza intergovernativa il 25 giugno”, ha detto il diplomatico.

Entrambi gli alti diplomatici hanno affermato che la discussione sull’Ucraina continuerà la prossima settimana.

Budapest potrebbe scendere a compromessi per favorire il progresso dei paesi dei Balcani occidentali, dando “il via libera anche all’Ucraina e alla Moldavia”, hanno detto le fonti a Interfax Ucraina.

Secondo quanto riferito, funzionari dell’UE e dell’Ucraina stanno spingendo affinché i colloqui inizino entro il 25 giugno prima che l’Ungheria assuma la presidenza del Consiglio dell’UE a luglio.

Le relazioni tra Kiev e Budapest sono diventate particolarmente tese durante la guerra su vasta scala, poiché l’Ungheria ha mantenuto stretti legami con la Russia e ha ostacolato gli aiuti all’Ucraina e le sanzioni contro Mosca.