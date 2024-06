Parigi. Biden si scusa con Zelensky per ritardo approvazione aiuti all’Ucraina. Nuovo pacchetto da 225mln di dollari

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è scusato con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky per il ritardo all’inizio di quest’anno nell’approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti militari, che è stato bloccato dall’opposizione repubblicana al Congresso.

Biden si è scusato annunciando un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina venerdì in un incontro bilaterale con Zelenskyj.

“Sai, non ti sei inchinato, non hai ceduto affatto, continui a combattere in un modo che è semplicemente straordinario, è semplicemente straordinario, e non ci allontaneremo da te”, ha detto Biden il presidente ucraino.

“Mi scuso per le settimane in cui non abbiamo saputo cosa succederà, in termini di finanziamenti, perché abbiamo avuto problemi a ottenere il disegno di legge che dovevamo approvare e che aveva i soldi di alcuni dei nostri membri molto conservatori che lo stavano trattenendo, ma noi fatto.”

“Da allora, compreso oggi, ho annunciato sei pacchetti di finanziamenti significativi; oggi firmerò anche un pacchetto aggiuntivo da 225 milioni di dollari per aiutarvi a ricostruire la rete elettrica”, ha detto.

La democrazia è “duro lavoro” e “inizia da ciascuno di noi”. Sono due dei concetti del discorso di Joe Biden in Normandia, secondo gli estratti forniti dalla Casa Bianca. “La democrazia americana chiede la cosa più difficile: credere che siamo parte di qualcosa di più grande di noi”, si legge ancora nell’intervento del presidente americano.

“Dico da tempo che la storia ha dimostrato che gli americani comuni possono fare le cose più straordinarie. E non c’è esempio migliore al mondo che questo”, sottolineerà ancora Biden. “Siamo qui non solo per onorare coloro che hanno mostrato un coraggio così straordinario quel giorno, il 6 giugno 1944 ma per ascoltare l’eco delle loro voci. Per ascoltarli. Ci stanno chiamando e ci chiedono di rimanere fedeli a ciò che rappresenta l’America”.