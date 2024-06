L’ONU aggiunge Israele alla lista degli stati che commettono violazioni contro i bambini

AgenPress – Secondo l’inviato ONU del paese, Gilad Erdan, le Nazioni Unite hanno aggiunto Israele alla lista globale degli stati e dei gruppi armati che hanno commesso violazioni contro i bambini.

La notizia dell’inclusione di Israele nella lista segue otto mesi di guerra a Gaza, in cui si stima che più di 13.000 bambini siano tra i 36.500 uccisi, e arriva il giorno dopo il bombardamento israeliano di una scuola delle Nazioni Unite nel centro di Gaza , che ha ucciso più di 40 palestinesi, alcuni dei quali bambini.

Secondo i funzionari dei diritti umani, Hamas è menzionata nel rapporto anche per l’uccisione e il rapimento di bambini durante l’attacco contro Israele del 7 ottobre, in cui furono uccisi quasi 1.200 israeliani.

Erdan si è detto “scioccato e disgustato” dalla “vergognosa” decisione di includere Israele nella lista di quest’anno, che fa parte di un rapporto sui bambini e i conflitti armati che sarà presentato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite venerdì prossimo.

Il rapporto riguarda uccisioni, mutilazioni, abusi sessuali, rapimenti o reclutamenti di bambini, rifiuto di accesso agli aiuti e attacchi a scuole e ospedali.

Il rapporto è redatto dal rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per i bambini e i conflitti armati, Virginia Gamba. L’elenco allegato al rapporto è ampiamente inteso a nominare e svergognare le parti coinvolte nei conflitti nella speranza di scoraggiare la violenza contro i bambini.

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha rilasciato una dichiarazione secondo cui l’ONU “si è aggiunta alla lista nera della storia quando si è unita a coloro che sostengono gli assassini di Hamas ”.

Israel Katz, ministro degli Esteri israeliano, ha avvertito che la decisione avrà un impatto sulle relazioni del suo paese con l’ONU, che sono già molto tese. Si rifiuta di trattare con l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (Unrwa), la principale organizzazione che convoglia gli aiuti ai rifugiati palestinesi a Gaza , Cisgiordania, Giordania, Libano e Siria.

Ci sono state affermazioni da parte del personale delle Nazioni Unite secondo cui Israele era stato escluso dalla lista dei colpevoli negli anni precedenti a seguito della pressione politica dei funzionari israeliani.

“Già da alcuni anni sono state verificate violazioni da parte delle forze governative israeliane e dei gruppi armati palestinesi, ma non sono mai state elencate”, ha affermato Ezequiel Heffes, direttore del gruppo per i diritti umani Watchlist on Children and Armed Conflitti. .

Heffes ha affermato che una volta che uno stato o un gruppo viene citato nel rapporto delle Nazioni Unite per violazioni, le Nazioni Unite dovrebbero impegnarsi con le parti e “per tali parti intraprendere azioni che possano servire a prevenire future violazioni”.

Negli anni precedenti le Nazioni Unite avevano discusso con le Forze di Difesa Israeliane (IDF) e i gruppi armati palestinesi, cercando di convincerli a mitigare i danni ai bambini, ha aggiunto.

“Si tratta di un grosso problema perché si tratta di un quadro creato per proteggere i bambini dagli effetti dei conflitti armati”, ha affermato Heffes.

Erdan ha detto di essere stato informato della decisione dal capo di stato maggiore al segretario generale dell’ONU, António Guterres, e ha dato la sua risposta in un video sui social media.

“Sono assolutamente scioccato e disgustato da questa vergognosa decisione del segretario generale. L’esercito israeliano è l’esercito più morale del mondo, quindi questa decisione immorale aiuterà solo i terroristi e ricompenserà Hamas”.