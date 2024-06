Bioparco di Roma. Domenica 9 giugno giornata di sensibilizzazione sulle specie minacciate del Vietnam

AgenPress. Domenica 9 giugno il Bioparco di Roma aderisce alla campagna di sensibilizzazione dal titolo “Vietnamazing” indetta dall’Associazione europea zoo e acquari (EAZA) per focalizzare l’attenzione sulla biodiversità del Vietnam, dove molte specie di piante e animali rischiano l’estinzione a causa del bracconaggio e della perdita di habitat. L’obiettivo della campagna è creare sinergie tra le istituzioni EAZA, i partner vietnamiti e internazionali per la conservazione, collegando i processi di pianificazione della conservazione in situ ed ex situ con gli sforzi di ripristino degli habitat, la ricerca scientifica, l’educazione alla conservazione, la raccolta di fondi e la sensibilizzazione del pubblico.

Dalle ore 11.00 alle 17.00 i visitatori troveranno nel parco tre postazioni tematiche: ‘Vietnamemory’, con un gioco del memory gigante per conoscere il gibbone dalle guance bianche, la testuggine foglia del Vietnam, la lucertola coccodrillo e molte altre specie. Nella seconda postazione ci sarà il gioco ‘stai in campana’, in cui ci saranno nove specie da salvare nelle caselle di una campana tracciata a terra. Man mano che si salterà da una all’altra, l’operatore didattico svelerà il nome della specie, approfondirà la conoscenza della biologia e del comportamento e illustrerà le cause di minaccia.

La terza postazione è ‘Una caccia a fin di bene’, divertente attività che si svolgerà all’interno dell’orto didattico. Si tratta di una caccia al tesoro, in cui i bambini dovranno trovare tra i cespugli e i rami degli alberi quindici icone di oggetti ispirati alle tematiche del commercio di animali da compagnia, dei viaggi sostenibili e della fast fashion. Raccolte tutte le icone, i partecipanti le riorganizzeranno per argomento su un tabellone e l’operatore fornirà le spiegazioni e gli approfondimenti.

Per tutta la giornata ci sarà inoltre una postazione di face painting a tema animali del Vietnam e si potranno fare donazioni in favore di progetti di conservazione dell’EAZA.

L’obiettivo delle attività ideate per l’occasione dallo staff Bioparco è sottolineare il valore della mission degli zoo moderni e l’importanza del coinvolgimento del singolo per la salvaguardia della biodiversità.