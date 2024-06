Biden paragona Putin a Hitler. Gli eroi del D-day chiederebbero agli Stati Uniti di opporsi all’aggressione “all’estero e in patria”

AgenPress – Nel suo discorso in Normandia, Joe Biden ha paragonato Vladimir Putin ad Adolf Hitler sottolineando che i veterani americani della Seconda Guerra Mondiale avrebbero voluto che gli Stati Uniti fermassero l’aggressione del leader del Cremlino. Grazie al coraggio dei soldati sbarcati in Normandia, ha detto il presidente americano, “la guerra è cambiata. Si sono opposti all’aggressione di Hitler. C’è qualcuno che dubita che loro avrebbero voluto che l’America si opponesse a Putin oggi in Europa?”.

Durante gli eventi commemorativi del D-Day, Biden, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri leader mondiali hanno tracciato paralleli tra la lotta contro il fascismo negli anni ’30 e la lotta contro l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin oggi.

“Miei concittadini americani, mi rifiuto di credere – mi rifiuto semplicemente di credere – che la grandezza dell’America sia una cosa del passato. Credo ancora che non ci sia nulla oltre le nostre capacità in America quando agiamo insieme”.

“Mentre ci riuniamo qui oggi, non è solo per onorare coloro che hanno mostrato un coraggio così straordinario quel giorno, il 6 giugno 1944. È ascoltare l’eco delle loro voci. Ascoltarle. Non ci stanno chiedendo di scalare queste scogliere. Ci stanno chiedendo di rimanere fedeli a ciò che rappresenta l’America.”

Il 6 giugno 1944, le truppe d’élite dei Ranger scalarono le scogliere alte 30 metri che si affacciavano su Omaha Beach sotto i colpi di arma da fuoco e sequestrarono pezzi di artiglieria tedeschi che avrebbero potuto sparare sulle truppe americane sbarcate a Omaha e nella vicina Utah Beach.

Tenendo il suo discorso a Pointe du Hoc, Biden ha fatto eco al predecessore repubblicano Ronald Reagan, che lì celebrò l’anniversario del D-Day 40 anni fa. Reagan disse che “valeva la pena morire” per la democrazia e sottolineò il desiderio americano di pace in quelli che si rivelarono essere gli anni finali della Guerra Fredda.

Biden ha detto che i veterani “non ci chiedono di dare o rischiare la nostra vita, ma ci chiedono di rimanere fedeli a ciò che rappresenta l’America”. “Non ci chiedono di dare o rischiare la nostra vita, ma ci chiedono di prenderci cura degli altri e del nostro Paese più che di noi stessi. Non ci chiedono di fare il loro lavoro, ci chiedono di fare il nostro lavoro : per proteggere la libertà nel nostro tempo, per difendere la democrazia, per resistere alle aggressioni all’estero e in patria”.

“Si opposero all’aggressione di Hitler. Qualcuno dubita che oggi vorrebbero che l’America si opponesse all’aggressione di Putin qui in Europa ?” Ha detto Biden. “Hanno preso d’assalto le spiagge insieme ai loro alleati. Qualcuno crede che questi ranger vogliano che l’America faccia da sola oggi? “Hanno combattuto per sconfiggere un’ideologia odiosa, negli anni ’30 e ’40. Qualcuno dubita che muoverebbero cielo e terra per sconfiggere le ideologie odiose di oggi? ha detto il presidente, passando alla politica interna. “Le nostre azioni quotidiane [dovrebbero essere] volte a garantire che la nostra democrazia duri, che l’anima della nostra nazione duri”.

