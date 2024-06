Normandia. Zelensky: allora gli alleati difendevano la libertà dell’Europa, gli ucraini lo fanno anche adesso

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky è arrivato in Francia prima delle commemorazioni dell’80° anniversario del D-Day in Normandia il 6 giugno.

L’evento ricorda il giorno del 6 giugno 1944, quando 7.000 barche che trasportavano quasi 160.000 soldati provenienti da otto paesi alleati sbarcarono su cinque spiagge della Normandia. Lo sbarco fu il punto di partenza per la liberazione della Francia, e infine del resto dell’Europa occidentale, dalla Germania nazista.

Zelensky si unirà al presidente francese Emmanuel Macron , al presidente degli Stati Uniti Joe Biden , al primo ministro britannico Rishi Sunak e al primo ministro canadese Justin Trudeau, tra gli altri leader e veterani sopravvissuti presenti.

Zelensky si è detto “molto onorato di prendere parte” all’evento, che serve a “ricordare il coraggio e la determinazione mostrati per il bene della libertà e della democrazia”.

Si prevede che Macron presiederà una cerimonia internazionale alle 15:00 ora locale. I leader mondiali si riuniranno poi nella vicina città di Caen per colloqui nel corso della giornata.

“Mentre riflettiamo sui sacrifici fatti durante il D-Day, ci viene ricordato che la libertà non è gratuita e non è mai stata garantita”, ha detto Biden in una dichiarazione prima della commemorazione del 4 giugno.

“Normandia. Si attendono eventi e incontri importanti per rafforzare il nostro Stato e rafforzare l’unità di tutti coloro che rispettano i valori umani e la vita. C’è anche “un evento speciale davanti al quale siamo molto onorati di prendere parte: la commemorazione dell’80° anniversario dello sbarco alleato in Normandia”.

“Questo evento e questa giornata servono a ricordare il coraggio e la determinazione dimostrati nel perseguimento della libertà e della democrazia. Allora gli alleati difendevano la libertà dell’Europa, e gli ucraini lo fanno anche adesso. L’unità prevalse allora, e la vera unità può prevalere oggi”, ha osservato Zelensky.

Il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato alle celebrazioni del D-Day nel 2004 e di nuovo nel 2014, mesi dopo l’annessione illegale della Crimea da parte della Russia e l’invasione del Donbass.

Durante la commemorazione di quest’anno, Macron dovrebbe fare un annuncio sul sostegno a Kiev. Alla fine di maggio è emersa la notizia che Parigi potrebbe presto inviare i suoi addestratori militari in Ucraina .

La presenza di Zelensky alla commemorazione in Francia segue la sua visita in Qatar , paese che ha agito da mediatore tra Kiev e Mosca per riportare indietro i bambini ucraini detenuti illegalmente dalla Russia.

La prossima visita internazionale di Zelensky dovrebbe essere in Italia per il vertice del Gruppo dei Sette (G7) del 13 giugno, dove probabilmente inviterà i partner occidentali a confiscare le risorse russe per contribuire a finanziare la difesa e la ricostruzione dell’Ucraina.